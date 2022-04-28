Номер Украины для Евровидения пришлось переделывать несколько раз: при чем здесь политика

Представитель Украины Kalush Orchestra уже на днях отправляется в Турин, где состоится Евровидение-2022

Конкурс Евровидение, финал которого состоится в Италии 14 мая, декларируется как аполитичный, поэтому из-за некоторых нюансов украинской команде пришлось переделывать номер нынешнего представителя от Украины — Kalush Orchestra. Как сообщает "Телеграф", об этом солист группы Kalush Олег Псюк рассказал на пресс-конференции в четверг, 28 апреля.

Так, Kalush Orchestra готовится к выступлению на конкурсе с песней Stefania. Из-за военных действий участники не часто собирались репетировать, но уверяют, что подготовятся не хуже тех стран, которые имеют возможность работать в комфортной обстановке.

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С первых дней вторжения участники группы занимаются благотворительностью. Украинцы выступали в Израиле, Испании, Нидерландах и Польше. Один из участников Kalush, МС Килиммен, присоединился к рядам территориальной обороны.

"Когда у нас война, то ответственность увеличивается в десятки раз. Чувствуем большую ответственность и хотим быть полезными для страны в это время. Сделаем все возможное, чтобы достойно представить Украину", — заявил Олег Псюк.

В ходе пресс-конференции украинская команда сообщила, что в Турине Украина представит не такой номер, как был на Национальном отборе. По словам Псюка, изменена как визуальная часть номера, так и костюмы. Все секреты организаторы не раскрывают.

"Этот конкурс вне политики. Мы не можем многое сделать со сцены, даже надеть что-то из-за того, что это может угрожать дисквалификацией", — пояснил Олег Псюк.

Поэтому пришлось переделать несколько раз номер, обходя так называемые протокольные моменты, связанные с аполитичностью конкурса. Украинская команда уверяет, что этот вопрос решен, а номер Kalush Orchestra будет достойным.

Олег Псюк добавляет, что накануне выступлений в полуфинале и финале у участников будет много пресс-конференций. Поэтому уверены, что, несмотря на неполитический характер конкурса, смогут вдоволь пообщаться с европейской аудиторией, рассказать личные истории и донести правду о войне в Украине.

Добавим, что россия, которая начала войну против Украины, в этом году не будет участвовать в Евровидении, по решению организаторов конкурса. Кроме того, идет процесс полного исключения страны-агрессора из числа постоянных участников песенного соревнования.

Группа отправляется в путь уже на днях. 10 мая в первом полуфинале Евровидения Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

Напомним, группе Kalush Orchestra, которая едет на Евровидение от Украины в 2022 году, предрекают успех и даже победу. Песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. "Телеграф" рассказывал, о чем эта композиция и как она стала гимном войны.