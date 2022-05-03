У россиян отобрали право голоса на Евровидении

россия не сможет участвовать в голосовании за лучшего исполнителя из-за отсутствия своего представителя на конкурсе

Жители страны-агрессора не смогут проголосовать за участников "Евровидения", которое начнется в Турине 10 мая 2022 года.

Об этом заявил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло, передает "Телеграф".

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"Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", — сообщил Фазуло.

Напомним, что об отстранении россии на международном песенном конкурсе стало известно 25 февраля. Такое решение организаторы приняли по причине вторжения российской армии на территорию независимой Украине утром 24 февраля.

Читайте также: Категория Культура Номер Украины для Евровидения пришлось переделывать несколько раз: при чем здесь политика Представитель Украины Kalush Orchestra уже на днях отправляется в Турин, где состоится Евровидение-2022

"Евровидение-2022": где и когда состоится

10 мая в первом полуфинале Евровидения Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

После огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

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Ранее сообщалось, что представители Украины на Евровидении 2022, лидеры букмекерских прогнозов, группа Kalush Orchestra презентовала ремикс на их конкурсную песню "Стефания", с которой будут выступать в Италии.