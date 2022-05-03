Укр

У россиян отобрали право голоса на Евровидении

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В 2021 году россию на Евровидении представляла певица Манижа Новость обновлена 03 мая 2022, 15:11
В 2021 году россию на Евровидении представляла певица Манижа

россия не сможет участвовать в голосовании за лучшего исполнителя из-за отсутствия своего представителя на конкурсе

Жители страны-агрессора не смогут проголосовать за участников "Евровидения", которое начнется в Турине 10 мая 2022 года.

Об этом заявил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло, передает "Телеграф".

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"Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", — сообщил Фазуло.

Напомним, что об отстранении россии на международном песенном конкурсе стало известно 25 февраля. Такое решение организаторы приняли по причине вторжения российской армии на территорию независимой Украине утром 24 февраля.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

10 мая в первом полуфинале Евровидения Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

После огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Ранее сообщалось, что представители Украины на Евровидении 2022, лидеры букмекерских прогнозов, группа Kalush Orchestra презентовала ремикс на их конкурсную песню "Стефания", с которой будут выступать в Италии.

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#Евровидение #Евровидение 2022
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