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Самые яркие участники Евровидения 2022: номера стран-лидеров букмекерских прогнозов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Самые яркие участники Евровидения 2022: номера стран-лидеров букмекерских прогнозов Новость обновлена 29 апреля 2022, 14:54

В лидерах букмекеров вместе с Украиной — Италия, Швеция, Британия, Испания и Польша

Букмекеры уже определились с победителем международного песенного конкура Евровидение 2022 — победу с вероятностью 42% прогнозируют представителям Украины, группе Kalush Orchestra с песней Stefania, а на втором месте, с отставанием в более чем 25%, находятся представители страны-победителя в 2021-м году — Италии.

Отметим, что номера стран-участников Евровидения в 2022-м году особенно сильные и "голосистые". "Телеграф" представляет вашему вниманию топ-5 самых ярких и сильных конкурсных номеров, которые также вошли в первую десятку прогнозов букмеккеров.

Топ лидеров Евровидения 2022 согласно прогнозам букмекеров, не считая Украину

  • Мамуд и Бланко (Италия) — Brividi — сильная, лирическая песня о любовных страданиях, в которой воспеваются отношения между двумя парнями.
  • Cornelia Jakobs (Швеция) — Hold Me Closer — душераздирающая песня о болезненном расставании.
  • Sam Ryder (Великобритания) — Space Man — яркая песня о верной любви.
  • Chanel (Испания) — SloMo — танцевальный трек от команды авторов, работавших с Мадонной, Бритни Спирс, Рики Мартином и Ники Минаж.
  • Кристиан Охман (Польша) — River — сильная баллада, с оперными приемами вокала в перемешку с поп-аранжировкой.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

10 мая в первом полуфинале Евровидения Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Теги:
#Конкурс #Евровидение #Песенный конкурс #Международный песенный конкурс #Евровидение 2022
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