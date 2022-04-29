Самые яркие участники Евровидения 2022: номера стран-лидеров букмекерских прогнозов
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В лидерах букмекеров вместе с Украиной — Италия, Швеция, Британия, Испания и Польша
Букмекеры уже определились с победителем международного песенного конкура Евровидение 2022 — победу с вероятностью 42% прогнозируют представителям Украины, группе Kalush Orchestra с песней Stefania, а на втором месте, с отставанием в более чем 25%, находятся представители страны-победителя в 2021-м году — Италии.
Отметим, что номера стран-участников Евровидения в 2022-м году особенно сильные и "голосистые". "Телеграф" представляет вашему вниманию топ-5 самых ярких и сильных конкурсных номеров, которые также вошли в первую десятку прогнозов букмеккеров.
Топ лидеров Евровидения 2022 согласно прогнозам букмекеров, не считая Украину
- Мамуд и Бланко (Италия) — Brividi — сильная, лирическая песня о любовных страданиях, в которой воспеваются отношения между двумя парнями.
- Cornelia Jakobs (Швеция) — Hold Me Closer — душераздирающая песня о болезненном расставании.
- Sam Ryder (Великобритания) — Space Man — яркая песня о верной любви.
- Chanel (Испания) — SloMo — танцевальный трек от команды авторов, работавших с Мадонной, Бритни Спирс, Рики Мартином и Ники Минаж.
- Кристиан Охман (Польша) — River — сильная баллада, с оперными приемами вокала в перемешку с поп-аранжировкой.
"Евровидение-2022": где и когда состоится
10 мая в первом полуфинале Евровидения Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.
Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.
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