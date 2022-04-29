Найяскравіші учасники Євробачення 2022: номери країн-лідерів букмекерських прогнозів

У лідерах букмекерів разом із Україною — Італія, Швеція, Британія, Іспанія та Польща

Букмекери вже визначилися з переможцем міжнародного пісенного конкуру Євробачення 2022 — перемогу з ймовірністю 42% прогнозують представникам України, групі Kalush Orchestra з піснею Stefania, а на другому місці, з відставанням більш ніж 25%, знаходяться представники країни-переможця у 2021-му році. — Італії.

Зазначимо, що номери країн-учасників Євробачення у 2022-му році особливо сильні та "голосисті". "Телеграф" представляє вашій увазі топ-5 найяскравіших та найсильніших конкурсних номерів, які також увійшли до першої десятки прогнозів букмекерів.

Топ лідерів Євробачення 2022 згідно з прогнозами букмекерів, не рахуючи Україну

Мамуд і Бланко (Італія) — Brividi — сильна, лірична пісня про любовні страждання, в якій оспівуються стосунки між двома хлопцями.

Cornelia Jakobs (Швеція) — Hold Me Closer — несамовита пісня про болюче розставання.

Sam Ryder (Великобританія) — Space Man — яскрава пісня про вірне кохання.

Chanel (Іспанія) — SloMo — танцювальний трек від команди авторів, що працювали з Мадонною, Брітні Спірс, Рікі Мартіном та Нікі Мінаж.

Крістіан Охман (Польща) — River — сильна балада з оперними прийомами вокалу в перемішування з поп-аранжуванням.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

10 травня у першому півфіналі Євробачення Kalush Orchestra в італійському місті Турін виступить із піснею Stefania. Порядковий номер України – 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Раніше "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш прийняла рішення відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.