Украина еще больше увеличила шансы на победу на Евровидении: новые цифры от букмекеров
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Букмекеры прогнозируют победу группы Kalush Orchestra с большим отрывом
В четверг, 5 мая, букмекеры улучшили прогноз для украинцев на международном песенном конкурсе "Евровидение", которое в 2022 году состоится в итальянском Турине.
По обновленным данным сайта eurovisionworld.com, представителям Украины Kalush Orchestra предрекают победу с вероятностью в 44%, а не 42%, как было несколько дней назад. Также в поддержку Украины они добавили два смайлика в виде голубого и желтого сердечек.
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В пятерку лидеров конкурса также вошли Италия, Швеция, Великобритания и Испания. Итальянцев Mahmood и BLANCO букмекеры понизили на 2%.
"Евровидение-2022": где и когда состоится
Поскольку победителем "Евровидения" в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, хозяином "Евровидения-2022" станет город Турин в Италии.
10 мая в первом полуфинале "Евровидения" Kalush Orchestra выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.
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