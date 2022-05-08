Евровидение 2022: когда и где смотреть первый полуфинал

Совсем скоро станут известны первые финалисты "Евровидения-2022"

Май — это уже традиционно месяц "Евровидения", ведь уже много лет международный песенный конкурс проводится в конце весны. В 2022-м году конкурс пройдет с 10 по 14 числа в Турине, Италия.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал "Евровидения 2022", во время которого выступит участник от Украины, какие каналы будут транслировать конкурс по телевидению, а также кто будет выступать.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения-2022

Первый полуфинал песенного конкурса состоится во вторник, 10 мая, в 22.00. В "борьбе" за места в финале сойдутся первые 17 участников, среди которых и представитель от Украины — группа "Kalush Orchestra" с песней "Stefania". Напомним, что коллектив будет выступать под номером 6.

Все желающие наладится песенным конкурсом смогут посмотреть трансляцию, как по телевидению, так и онлайн. Помимо этого "Телеграф" также будет вести текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения".

"Суспільне" будет транслировать "Евровидение" на нескольких платформах одновременно:

Телевидение:

Диджитал:

Слушать:

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Напомним, что "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Ранее сообщалось, что представители Украины на Евровидении 2022, лидеры букмекерских прогнозов, группа Kalush Orchestra презентовала ремикс на их конкурсную песню "Стефания", с которой будут выступать в Италии.