Кто выступает вместе с Украиной в первом полуфинале Евровидения 2022: все номера участников
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По итогу первого полуфинал станут известны первые финалисты "Евровидения-2022"
Во вторник, 10 мая, пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2022", где за первые места в финале "поборются" представители первых 17 стран-участников. Напомним, что среди участников первой части конкурса и представитель от Украины — группа Kalush Orchestra, которая является безоговорочным фаворитом букмекеров.
Какие песни зазвучат на сцене Евровидения 2022 в первом полуфинале 10 мая, и каким странам букмекеры пророчат выход в финал — далее в материале "Телеграфа".
Прогнозы букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2022
Больше всего шансов на прохождение в финал и в принципе на победу у представителей от Украины. Также высокие ставки на выход в финал у участников из Греции, Норвегии и Нидерландов. Коэффициент на их прохождение в финал конкурса — более 90%.
Чуть меньше "верят" в представителей из Армении, Португалии, Албании, Молдовы, Латвии и Швейцарии. Однако эти страны все равно входят в топ-10 претендентов на финал.
Первый полуфинал Евровидения 2022: все участники и песни
- Албания: Ronela Hajati — Sekret
- Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu — Sentimentai
- Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
- Словения: LPS — Disko
- Украина: Kalush Orchestra — Стефанія
- Болгария: Intelligent Music Project – Intention
- Нидерланды: S10 — De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
- Португалия: MARO — Saudade Saudade
- Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Дания: REDDI — The Show
- Австрия: LUM! X feat. Pia Maria — Halo
- Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
- Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn – Snap
Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами.
Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя.
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