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Кто выступает вместе с Украиной в первом полуфинале Евровидения 2022: все номера участников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Букмекеры прогнозируют, что победителем Евровидения-2022 станет Украина Новость обновлена 10 мая 2022, 10:48
Букмекеры прогнозируют, что победителем Евровидения-2022 станет Украина

По итогу первого полуфинал станут известны первые финалисты "Евровидения-2022"

Во вторник, 10 мая, пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2022", где за первые места в финале "поборются" представители первых 17 стран-участников. Напомним, что среди участников первой части конкурса и представитель от Украины — группа Kalush Orchestra, которая является безоговорочным фаворитом букмекеров.

Какие песни зазвучат на сцене Евровидения 2022 в первом полуфинале 10 мая, и каким странам букмекеры пророчат выход в финал — далее в материале "Телеграфа".

Прогнозы букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2022

Больше всего шансов на прохождение в финал и в принципе на победу у представителей от Украины. Также высокие ставки на выход в финал у участников из Греции, Норвегии и Нидерландов. Коэффициент на их прохождение в финал конкурса — более 90%.

Чуть меньше "верят" в представителей из Армении, Португалии, Албании, Молдовы, Латвии и Швейцарии. Однако эти страны все равно входят в топ-10 претендентов на финал.

Прогнозы букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2022 по состоянию на 10:00 10 мая
Прогнозы букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2022 по состоянию на 10:00 10 мая

Первый полуфинал Евровидения 2022: все участники и песни

  • Албания: Ronela Hajati — Sekret
  • Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad
  • Литва: Monika Liu — Sentimentai
  • Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
  • Словения: LPS — Disko
  • Украина: Kalush Orchestra — Стефанія
  • Болгария: Intelligent Music Project – Intention
  • Нидерланды: S10 — De Diepte
  • Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
  • Португалия: MARO — Saudade Saudade
  • Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  • Дания: REDDI — The Show
  • Австрия: LUM! X feat. Pia Maria — Halo
  • Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
  • Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
  • Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  • Армения: Rosa Linn – Snap

Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами.

Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя.

Теги:
#Конкурс #Евровидение #Песенный конкурс #Евровидение 2022
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