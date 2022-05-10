Кто выступает вместе с Украиной в первом полуфинале Евровидения 2022: все номера участников

По итогу первого полуфинал станут известны первые финалисты "Евровидения-2022"

Во вторник, 10 мая, пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2022", где за первые места в финале "поборются" представители первых 17 стран-участников. Напомним, что среди участников первой части конкурса и представитель от Украины — группа Kalush Orchestra, которая является безоговорочным фаворитом букмекеров.

Какие песни зазвучат на сцене Евровидения 2022 в первом полуфинале 10 мая, и каким странам букмекеры пророчат выход в финал — далее в материале "Телеграфа".

Прогнозы букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2022

Больше всего шансов на прохождение в финал и в принципе на победу у представителей от Украины. Также высокие ставки на выход в финал у участников из Греции, Норвегии и Нидерландов. Коэффициент на их прохождение в финал конкурса — более 90%.

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Чуть меньше "верят" в представителей из Армении, Португалии, Албании, Молдовы, Латвии и Швейцарии. Однако эти страны все равно входят в топ-10 претендентов на финал.

Прогнозы букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2022 по состоянию на 10:00 10 мая

Первый полуфинал Евровидения 2022: все участники и песни

Албания: Ronela Hajati — Sekret

Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad

Литва: Monika Liu — Sentimentai

Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry

Словения: LPS — Disko

Украина: Kalush Orchestra — Стефанія

Болгария: Intelligent Music Project – Intention

Нидерланды: S10 — De Diepte

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul

Португалия: MARO — Saudade Saudade

Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Дания: REDDI — The Show

Австрия: LUM! X feat. Pia Maria — Halo

Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

Армения: Rosa Linn – Snap

Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами.

Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя.