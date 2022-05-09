Євробачення 2022: де дивитися і як голосувати

10 травня стартує 1-й півфінал пісенного конкурсу у Турині, у якому виступають представники від України

Цього вівторка, 10 травня, о 22.00 за Києвом в італійському Турині пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", де 17 учасників боротимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу 14 травня. Від України беруть участь група Kalush Orchestra з піснею "Stefania" ("Стефанія"). Колектив виступатиме під номером 6.

"Телеграф" розповідає, де можна подивитися та послухати конкурс, як можна буде проголосувати за улюбленого артиста.

Євробачення 2022: Де дивитися та слухати

А на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде спостерігати за роботою ведучого Тимура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.

Євробачення 2022: як проголосувати

У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Kalush Orchestra 10 травня виступатимуть під номером 6

Українці за кордоном можуть підтримати наших представників у першому півфіналі з номера мобільного оператора країни, де вони знаходяться (якщо ця країна бере участь у цьому півфіналі, а також італійських та французьких номерів).

Читайте також: Категорія Інтерв'ю "Наша місія – бути голосом українського народу": соліст Kalush Orchestra Олег Псюк Перемога України на Євробаченні, символізм у постановці та нові пісні – про це все в інтерв’ю з Kalush Orchestra

Євробачення 2022: Які шанси на перемогу у Kalush Orchestra

Букмекери прогнозують, що переможцем Євробачення-2022 стане Україна. Станом на 9 травня, за даними сайту Eurovisionworld, коефіцієнт ставок на перемогу України складає 48%. На другому місці з великим розривом (загалом 11%) знаходяться представники Італії – дует Mahmood & Blanco.

Спікером від України, який оголосить бали від нацжурі під час голосування, буде учасниця торішнього Євробачення, фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко. Ведучими заходу будуть співачка Лаура Паузіні, музикант Міка та телеведучий Алессандро Каттелан.

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами.

Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця.