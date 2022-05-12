Ігор Кондратюк про те, чому Україна переможе у війні та на Євробаченні: "росіяни – хворі на голову імперці"

Відомий ведучий дав бліц-інтерв'ю спеціально для "Телеграфу"

У вівторок, 10 травня, відбувся перший півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Представники з України — гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" ("Стефанія") не лише пройшла у фінал, але й справила справжній фурор.

В той же час представники країни-агресора – росії – не приймають участі у конкурсі, а також не зможуть проголосувати за учасників "Євробачення".

Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк у бліц- інтерв'ю "Телеграфу" розповів про свої враження від виступу українців та про тотальний програш росіян.

– Як оцінюєте український виступ у півфіналі Євробачення та наші шанси на перемогу?

– Виступ такий, яким задумали постановники (посміхається). – Але на що я звернув увагу – зал з першої ноти підспівував та аплодував. А це однозначно означає успіх! І це велика надія на перемогу. Здається, вперше букмекери прогнозують одному з учасників перемогу з такою колосальною ймовірністю! Причому, до першого півфіналу ймовірність перемоги "Калуша" була 49%, а після нього – вже на 2% вище, аж 51%!!! То який був виступ?

– Чому перемога для нас важлива не лише з культурного, а й з політичного погляду?

– Бо після березня 2014-го, а особливо – після 24 лютого 2022 року, коли росія відверто вдерлася до нашої країни, кожна перемога представників України – на спортивних змаганнях, на культурних (як от Євробачення) – це заряд позитиву для народу країни, що протистоїть підступному агресору, який має найбільший ядерний арсенал у світі. Агресору, який вперше після Другої світової війни, почав велику війну в Європі!

– Як вийшло, що деякі путіністи, той самий Кіркоров, зуміли пробратися на це музичне шоу?

– Любитель х@йла – Філя К., як кажуть в шоу-бізнесі, може без мила пролізти саме туди, куди ви подумали… А на Євробаченні – велика туса йому подібних. Тому. А ще тому, що Європа не заборонила росіянам приїжджати до неї. Жаль, звичайно, що Європа така толерантна до громадян країни-вбивці, країни-агресора, країни-терориста!

– Чому росія точно програє – і війну в Україні, і загалом цивілізаційно?

– Бо росіяни – хворі на голову імперці, а всі імперії мають розпастися! Перемога жертви агресії України – це прогресивна подія, і крок вперед для всіх людей доброї волі, а перемога агресора – росії – це регрес, який відкидає світ на 77 років назад мінімум.

А ще тому, що на нашому боці – правда народу, який хоче жити в незалежній країні, а не бути окраїною невмитої бензоколонки під назвою "Нігерія в снігах".

А ще тому, що ЗСУ – кращі воїни-визволителі, ніж вбивці-мародери-гвалтівники, які називають себе "армія росії".

Тисяча аргументів за нашу Перемогу, і жодного – за перемогу агресора

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні в 2022 році, – беззаперечний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах.