"Єдині, хто підняв зал": реакція мережі на феєричний виступ Kalush Orchestra

Фанати зі всього світу вже пророкують Kalush Orchestra перемогу у фіналі Євробачення 2022

У вівторок, 10 травня, відбувся перший півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", під час якого виступили і представники з України — гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" ("Стефанія"). За підсумками глядацького голосування, команда з України пройшла у фінал, що не може не тішити.

Хлопці з Kalush Orchestra помітно виділилися на тлі інших учасників конкурсу як вибором пісні, так і вибором костюмів. Українські мотиви у поєднанні із сучасною подачею не залишили жодного глядача байдужим. Зазначимо, що після виступу представника з України глядачі в залі аплодували стоячи. А в сумі з коментарями під відео з виступу, де гурту бажають і пророкують перемогу фани з усього світу, це лише підтверджує прогнози букмекерів, що Україна переможе на Євробаченні 2022 року.

Після оголошення перших 10-ти фіналістів, серед яких і Kalush Orchestra, мережа "вибухнула" новою хвилею позитивних відгуків і коментарів. Шанувальники пісенного конкурсу з усіх куточків світу практично одноголосним рішенням вже обрали переможця Євробачення 2022 – і це Kalush Orchestra.

Виступ гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022"

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні в 2022 році, — беззаперечний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах.

Номер Kalush Orchestra на Євробачення 2022: про що пісня Stefania

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала вдячною піснею не лише для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни.

Нагадаємо, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш вирішила відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.

Також зазначимо, що у 2022-му році росію було відсторонено від участі в Євробаченні. Щобільше, країна-агресор навіть не зможе голосувати за учасників конкурсу, що сподобалися, в 2022 році.