"Единственные, кто подняли зал": реакция сети на феерическое выступление Kalush Orchestra

Фанаты со всего мира уже пророчат Kalush Orchestra победу в финале Евровидения 2022

Во вторник, 10 мая, состоялся первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022", во время которого выступили и представители из Украины — группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" ("Стефанія"). По итогам зрительского голосования, команда из Украины прошла в финал, что не может не радовать.

Парни из Kalush Orchestra заметно выделились на фоне других участников конкурса, как выбором песни, так и выбором костюмов. Украинские мотивы в сочетании с современной подачей не оставили ни одного зрителя безразличным. Отметим, что после выступления представителя из Украины, зрители в зале аплодировали стоя. А в сумме с комментариями под видео с выступления, где группе желают и пророчат фаны со всего мира, — это лишь подтверждает прогнозы букмекеров, что Украина победит на Евровидении 2022.

После объявления первых 10-ти финалистов, среди которых и Kalush Orchestra, сеть "взорвалась" новой волной положительных и восхищающихся отзывов и комментариев. Поклонники песенного конкурса со всех уголков мира практически одноголосным решением уже выбрали победителя Евровидения 2022 — и это Kalush Orchestra.

Выступление группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022"

Отметим, что группа Kalush Orchestra, которая представляет Украину на Евровидении в 2022 году, — безоговорочный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах.

Номер Kalush Orchestra на Евровидение 2022: о чем песня Stefania

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

Напомним, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Также отметим, что в 2022-м году россия была отстранена от участия в Евровидении. Более того, страна-агрессор даже не сможет голосовать за понравившихся участников конкурса в 2022 году.