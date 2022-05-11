Украина - в финале Евровидения-2022: какие страны еще прошли в финал песенного конкурса (видео)

Финалистов выбирали по итогам зрительского голосования.

Во вторник, 10 мая, стартовал 66-й международный песенный конкурс "Евровидение 2022", который проходит в итальянском городе Турин. По итогам первой части конкурса были названы первых 10 финалистов, которые по результатам зрительского голосования присоединятся к участникам стран-основателей в гранд-финале. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.

Кто прошел в финал "Евровидения 2022"

В первом полуфинале на сцену вышли первые 17 участников из 17 стран: Албании, Латвии, Швейцарии, Словении, Болгарии, Молдавии, Украины, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Дании, Армении, Австрии, Хорватии, Исландии и Греции. Напомним, что представитель Украины — группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" ("Стефанія") выступали под номером 6.

По итогам зрительского голосования первыми финалистами 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022" стали участники из: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы и Нидерландов.

Выступления первых финалистов Евровидения 2022

Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry

Армения: Rosa Linn – Snap

Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól

Литва: Monika Liu — Sentimentai

Португалия: MARO — Saudade Saudade

Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Украина: Kalush Orchestra — Stefania

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul

Нидерланды: S10 — De Diepte

Отметим, что группа Kalush Orchestra, которая представляет Украину на Евровидении в 2022 году, — безоговорочный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. "Телеграф" рассказывал, о чем эта композиция и как она стала гимном войны.

Читайте также: Категория Культура Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения 2022: реакция зала Зрители песенного конкурса очень тепло встретили участников из Украины

Также напомним, что россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении. Кроме того, страна-агрессор не сможет голосовать за участников конкурса в 2022 году.

Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами.