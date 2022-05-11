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Україна – у фіналі Євробачення-2022: які країни ще пройшли у фінал пісенного конкурсу (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Букмекери прогнозують, що переможцем Євробачення-2022 стане Україна Новина оновлена 11 травня 2022, 00:59
Букмекери прогнозують, що переможцем Євробачення-2022 стане Україна

Фіналістів обирали за підсумками голосування глядачів.

У вівторок, 10 травня, стартував 66-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022", який проходить в італійському місті Турин. За підсумками першої частини конкурсу було названо перших 10 фіналістів, які за результатами голосування глядачів приєднаються до учасників країн-засновників у гранд-фіналі. Нагадаємо, що це представники "великої п’ятірки" — Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії.

Хто пройшов у фінал "Євробачення 2022"

У першому півфіналі на сцену вийшли перші 17 учасників із 17 країн: Албанії, Латвії, Швейцарії, Словенії, Болгарії, Молдови, України, Литви, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Данії, Вірменії, Австрії, Хорватії, Ісландії та Греції. Нагадаємо, що представник України — гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" ("Стефанія") виступали під номером 6.

За підсумками глядацького голосування першими фіналістами 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022" стали учасники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови та Нідерландів.

Виступи перших фіналістів Євробачення 2022

Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry

Вірменія: Rosa Linn – Snap

Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól

Литва: Monika Liu — Sentimentai

Португалія: MARO — Saudade Saudade

Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Україна: Kalush Orchestra — Stefania

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul

Нідерланди: S10 — De Diepte

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні в 2022 році, — беззаперечний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. "Телеграф" розповідав, про що ця композиція та як вона стала гімном війни.

Також нагадаємо, що росію було відсторонено цього року від участі в Євробаченні. Крім того, країна-агресор не зможе голосувати за учасників конкурсу у 2022 році.

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами.

Теги:
#Євробачення #Євробачення 2022
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