Kalush Orchestra виступили у першому півфіналі Євробачення 2022: реакція залу

Глядачі пісенного конкурсу дуже тепло зустріли учасників із України

У вівторок, 10 травня, відбувся перший півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", під час якого виступили і представники з України — гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" ("Стефанія").

Зазначимо, що за оцінками букмекерів, ймовірним переможцем першого півфіналу з коефіцієнтом 95%, та й загалом переможцем конкурсу, з рекордним коефіцієнтом на перемогу – 49%, є саме представники від України – група Kalush Orchestra. І реакція залу під час виступу українців лише підтверджує прогнози букмекерів.

Глядачі, які дивилися виступи наживо, не змогли сидіти на своїх місцях і разом з українським колективом співали та танцювали, а після завершення номера зал "вибухнув" оваціями — всі аплодували стоячи.

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Виступ гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022"

Також про розташування шанувальників пісенного конкурсу "Євробачення" до представників України говорять і численні позитивні коментарі. Під відео з виступу Kalush Orchestra можна побачити багато коментарів та побажань перемоги для України.

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні у 2022 році, — беззастережний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. "Телеграф" розповідав, про що ця композиція та як вона стала гімном війни.

Номер Kalush Orchestra на Євробачення 2022: про що пісня Stefania

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала вдячною піснею не лише для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни.

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Нагадаємо, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш вирішила відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.

Також нагадаємо, що росію було відсторонено цього року від участі в Євробаченні. Крім того, країна-агресор не зможе голосувати за учасників конкурсу у 2022 році.