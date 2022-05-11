Путініст Кіркоров пробрався на Євробачення, незважаючи на заборону: мережа в гніві

Виключення росії з Євробачення у 2022-му році не завадило "попкоролю" приїхати до Італії.

У вівторок, 10 травня, в італійському місті Турин відбувся перший півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022 ", на якому помітили "цікавого" гостя — російського артиста-путініста Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, що росію було відсторонено цього року від участі в Євробаченні, і російській делегації не можна було з’являтися на пісенному конкурсі. Проте "найбільшого фаната Євробачення" цей бойкот не зупинив. Мало того, він сидів у VIP-ложі та спостерігав за тим, як проходив конкурс. Фаворит Кіркорова 2022-го року — ні, не Молдова, а Греція. До слова, обидві команди пройшли у фінал.

"На спеціальне запрошення за заслуги перед "Євробаченням". Я не міг собі відмовити в задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем організаторів цього заходу", — зазначив співак у Instagram.

Зазначимо, що зараз на сторінку Кіркорова до соцмережі зайти неможливо — показує, що "ця сторінка недоступна".

Як саме Кіркоров міг потрапити на "Євробачення-2022", поки що невідомо, однак у мережі припускають, що "квитком" на Євробачення стало європейське громадянство, яке має артист. Також користувачі мережі зазначають, що добирався Кіркоров до Турина приватним гвинтокрилом. Загалом така несподівана поява Філіпа Бедросовича на пісенному конкурі була сприйнята дуже негативно.

Раніше "Телеграф" писав, що за підсумками першого півфіналу "Євробачення 2022" було названо перших 10 фіналістів, які приєднаються до учасників країн-засновників (Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії) у гранд-фіналі. Ними стали учасники із Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови та Нідерландів.

Також зазначимо, що за оцінками букмекерів, ймовірним переможцем конкурсу, з рекордним коефіцієнтом на перемогу – 49% є представники від України – група Kalush Orchestra.