Путинист Киркоров пробрался на Евровидение, несмотря на запрет: сеть в гневе

Исключение россии из Евровидении в 2022-м году не помешало "поп-королю" приехать в Италию

Во вторник, 10 мая, в итальянском городе Турин состоялся первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022", на котором заметили "интересного" гостя — российского артиста-путиниста Филиппа Киркорова.

Напомним, что россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении, и российской делегации нельзя было появляться на песенном конкурсе. Однако "самого большого фаната Евровидения" и этот бойкот не остановил. Более того, он сидел в VIP-ложе и наблюдал за тем, как проходил конкурс. Фаворит Киркорова в 2022-м году — нет, не Молдова, а Греция. К слову, обе команды прошли в финал.

"По специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов этого мероприятия", — отметил певец в Instagram.

Отметим, что сейчас на страницу Киркорова в соцсети зайти невозможно — показывает, что "эта страница недоступна".

Как именно Киркоров мог попасть на "Евровидение-2022", пока неизвестно, однако в сети предполагают, что "билетом" на Евровидение стало европейское гражданство, которое есть у артиста. Также пользователи сети отмечают, что добирался Киркоров в Турин на частном вертолете. В общем, такое неожиданное появление Филиппа Бедросовича на песенном конкуре было воспринято очень негативно.

Ранее "Телеграф" писал, что по итогам первого полуфинала "Евровидения 2022" были названы первые 10 финалистов, которые присоединятся к участникам стран-основателей (Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии) в гранд-финале. Ими стали участники из: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы и Нидерландов.

Также отметим, что по оценкам букмекеров, вероятным победителем конкурса, с рекордным коэффициентом на победу — 49%, являются представители от Украины — группа Kalush Orchestra.