Євробачення-2022: онлайн-трансляція першого півфіналу

Сьогодні стануть відомі імена перших фіналістів "Євробачення 2022".

У вівторок, 10 травня, о 22:00 почнеться перший півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", в результаті якого визначиться перша десятка фіналістів. Нагадаємо, що у 2022 році конкурс приймає італійське місто Турин.

Загалом на сцену пісенного конкурсу у першому півфіналі вийдуть учасники з 17 країн: Албанії, Латвії, Швейцарії, Словенії, Болгарії, Молдови, України, Литви, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Данії, Вірменії, Австрії, Хорватії, Ісландії та Греції. Зазначимо, що представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" ("Стефанія"), виступлять під номером 6. Як можна буде проголосувати за артиста, який сподобався, ми писали раніше.

Прямий ефір шоу можна буде подивитися в телеефірі UA: Культура (є в додатку Дія), на фейсбук-сторінці Євробачення, на сайті " Суспільне Культура ", на сайті " Суспільне Євробачення " та на хвилях "Радіо Промінь ". Вести текстову онлайн-трансляцію буде і "Телеграф"

До початку першого півфіналу пропонуємо вам ознайомитись із таблицею прогнозів букмекерів на проходження країн у фінал. Перше місце і у першому півфіналі, і у фіналі із великим відривом прогнозують представнику від України. Також високі коефіцієнти на вихід у фінал в учасників із Греції, Норвегії та Нідерландів.

Прогнози букмекерів на перший півфінал Євробачення 2022 року станом на 14:00 10 травня

Номер Kalush Orchestra на Євробачення 2022: про що пісня Stefania

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина.

За словами Псюка, Stefania стала вдячною піснею не лише для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни.

Раніше "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш прийняла рішення відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.

Також "Телеграф" писав, що росію було відсторонено цього року від участі в Євробаченні. Крім того, країна-агресор не зможе голосувати за учасників конкурсу у 2022 році.