Евровидение-2022: онлайн-трансляция первого полуфинала

Сегодня станут известны имена первых финалистов "Евровидения 2022".

Во вторник, 10 мая, в 22:00 начнется первый полуфинал 66-того международного песенного конкурса "Евровидение 2022", в результате которого определится первая 10-ка финалистов. Напомним, что в 2022 году конкурс принимает итальянский город Турин.

Всего на сцену песенного конкурса в первом полуфинале выйдут участники из 17 стран: Албании, Латвии, Швейцарии, Словении, Болгарии, Молдавии, Украины, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Дании, Армении, Австрии, Хорватии, Исландии и Греции. Отметим, что представители Украины, группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" ("Стефанія"), выступят под номером 6. Как можно будет проголосовать за понравившегося артиста, мы писали ранее.

Прямой эфир шоу можно будет посмотреть в телеэфире UA: Культура (есть в приложении Дия), на фейсбук-странице Евровидения, сайте "Суспільне Культура", сайте "Суспільне Евровидение" и на волнах "Радио Промінь". "Телеграф" в свою очередь, будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

До начала первого полуфинала предлагаем вам ознакомится с таблицей прогнозов букмекеров на прохождение стран в финал. Первое место и в первом полуфинале, и в финале с большим отрывом прогнозируют представителю от Украины. Также высокие коэффициенты на выход в финал у участников из Греции, Норвегии и Нидерландов.

Прогнозы букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2022 по состоянию на 14:00 10 мая

Номер Kalush Orchestra на Евровидение 2022: о чем песня Stefania

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына.

По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Также "Телеграф" писал, что россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении. Кроме того, страна-агрессор не сможет голосовать за участников конкурса в 2022 году.