Игорь Кондратюк о том, почему Украина победит в войне и на Евровидении: "россияне – больные головой имперцы"

Известный ведущий дал блиц-интервью специально для "Телеграфа"

Во вторник, 10 мая, состоялся первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение-2022". Представители из Украины — группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" ("Стефания") не только прошла в финал, но и произвела настоящий фурор.

В то же время представители страны-агрессора – россии – не принимают участия в конкурсе, а также не могут проголосовать за участников "Евровидения".

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал о своих впечатлениях от выступления украинцев и о тотальном проигрыше россиян.

– Как оцениваете украинское выступление в полуфинале Евровидения и наши шансы на победу?

– Выступление такое, каким задумали постановщики (улыбается). – Но на что я обратил внимание – зал с первой ноты подпевал и аплодировал. А это однозначно успех! И это большая надежда на победу. Кажется, впервые букмекеры прогнозируют одному из участников победу с такой колоссальной вероятностью! Причем, до первого полуфинала вероятность победы "Калуша" была 49%, а после него уже на 2% выше, аж 51%!!! Так какое было выступление?

– Почему победа для нас важна не только с культурной, но и политической точки зрения?

– Потому что после марта 2014-го, а особенно – после 24 февраля 2022 года, когда россия откровенно вторгнулась в нашу страну, каждая победа представителей Украины – на спортивных соревнованиях, на культурных (как вот Евровидение) – это заряд позитива для народа страны, что противостоит коварному агрессору, имеющему самый большой ядерный арсенал в мире. Агрессору, который впервые после Второй мировой войны, начал большую войну в Европе!

– Как получилось, что некоторые путинисты, тот же Киркоров, сумели пробраться на это музыкальное шоу?

– Любитель х@йла – Филя К., как говорят в шоу-бизнесе, может без мыла пролезть именно туда, куда вы подумали… А на Евровидении – большая туса ему подобных. Поэтому. А еще потому, что Европа не запретила россиянам приезжать в нее. Жаль, конечно, что Европа так толерантна к гражданам страны-убийцы, страны-агрессора, страны-террориста!

– Почему Россия точно проигрывает – и войну в Украине, и вообще цивилизационно?

– Потому что россияне – больные головой имперцы, а все империи должны распасться! Победа жертвы агрессии, Украины, – это прогрессивное событие, и шаг вперед для всех людей доброй воли, а победа агрессора – россии – это регресс, откидывающий мир на 77 лет назад минимум.

А еще потому, что на нашей стороне – правда народа, желающего жить в независимой стране, а не быть окраиной неумытой бензоколонки под названием "Нигерия в снегах".

А еще потому, что ВСУ – лучшие воины-освободители, нежели убийцы-мародеры-насильники, называющие себя "армия россии".

Тысяча аргументов за нашу Победу, и ни одного – за победу агрессора

Отметим, что группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на Евровидении в 2022 году, – безусловный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах.