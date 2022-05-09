Евровидение 2022: где смотреть и как голосовать

10 мая стартует 1-й полуфинал песенного конкурса в Турине, в котором выступают представители от Украины

В этот вторник, 10 мая, в 22.00 по Киеву в итальянском Турине пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022", где 17 участников будут бороться за право представить свою страну в финале конкурса 14 мая. От Украины участвуют группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" ("Стефанія"). Коллектив будет выступать под номером 6.

"Телеграф" рассказывает, где можно посмотреть и послушать конкурс, как можно будет проголосовать за любимого артиста.

Евровидение 2022: Где смотреть и слушать

А на ютуб-канале Евровидения Украина можно будет наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии.

Евровидение 2022: как проголосовать

В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

Kalush Orchestra 10 мая будут выступать под номером 6

Украинцы за границей могут поддержать наших представителей в первом полуфинале из номера мобильного оператора страны, в которой они находятся (если эта страна участвует в этом полуфинале, а также итальянских и французских номеров).

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Евровидение 2022: Какие шансы на победу у Kalush Orchestra

Букмекеры прогнозируют, что победителем Евровидения-2022 станет Украина. По состоянию на 9 мая, согласно данным сайта Eurovisionworld, коэффициент ставок на победу Украины составляет 48%. На втором месте с большим разрывом (всего 11%) находятся представители Италии – дуэт Mahmood & Blanco.

Спикером от Украины, который объявит баллы от нацжюри во время голосования, будет участница прошлогоднего Евровидения, фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко. Ведущими мероприятия будут певица Лаура Паузини, музыкант Мика и телеведущий Алессандро Каттелан.

Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами.

Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя.