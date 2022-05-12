"Евровидение 2022": где и когда смотреть второй полуфинал конкурса

Трансляцию можно будет посмотреть как по телевизору, так и онлайн

Уже много лет международный песенный конкурс "Евровидение" традиционно проводится в конце весны. Представители от Украины группа Kalush Orchestra по результатам первого полуфинала 10 мая стала финалистом "Евровидение" в этом году.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть второй полуфинал "Евровидения-2022", какие каналы будут транслировать конкурс по телевидению, а также кто будет выступать.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2022

Второй полуфинал песенного конкурса состоится в четверг, 12 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени и в 22.00 по Киеву. В борьбе за места в финале сойдутся участники с 18 стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция и Чехия.

Посмотреть второй полуфинал "Евровидения-2022" онлайн можно будет на YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest. Кроме того, "Суспільне" будет транслировать "Евровидение" на нескольких платформах одновременно:

Телевидение:

Диджитал:

Слушать:

Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя. Стоить добавить, что россияне стали активно возмущаются тому, что возможная победа украинцев якобы несправедлива.

Ранее "Телеграф" сообщал, что группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на Евровидении в 2022 году, – безусловный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. Артисты рассказали, как помогут Украине в случае победы на "Евровидении-2022".