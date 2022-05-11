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Kalush Orchestra рассказали, как помогут Украине в случае победы на Евровидении

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Букмекеры прогнозируют победу именно Kalush Orchestra Новость обновлена 11 мая 2022, 11:21
Букмекеры прогнозируют победу именно Kalush Orchestra

Представители Украины уже знают, что сделают с победным кубком на Евровидении 2022

После феерического выступления представителя от Украины, группы Kalush Orchestra, в первом полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение 2022", и выхода команды в финал, шансы на победу украинцев еще больше возросли. Да и сами участники из Kalush Orchestra не сомневаются в этом, ведь они уже даже придумали, что сделают с победной статуэткой.

В своем телеграм-канале коллектив отметил, что в случаи своей победы, они продадут награду на аукционе, чтобы собрать деньги для Украины.

"Если выиграем в финале "Евровидения-2022", то разыграем статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины", — говорится в заявлении группы.

Отметим, что после выступления представителя из Украины, зрители в зале аплодировали стоя. А сумасшедшая поддержка от фанатов песенного конкурса со всего мира, — лишь подтверждает прогнозы букмекеров, что Украина победит на Евровидении 2022. Напомним, что Украина — безоговорочный фаворит букмекеров на победу в 2022-м году. Более того, в этом году украинцы установили рекордный коэффициент на победу — 49%.

Выступление группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022"

Номер Kalush Orchestra на Евровидение 2022: о чем песня Stefania

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

Кто прошел в финал "Евровидения 2022"

По итогам зрительского голосования первыми финалистами 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022" стали участники из: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы и Нидерландов. А всего в первом полуфинале на сцене выступили 17 участников из 17 стран. Не удалось пройти в финал: Албании, Латвии, Словении, Болгарии, Дании, Австрии и Хорватии.

Также напомним, что россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении. Кроме того, страна-агрессор не сможет голосовать за участников конкурса в 2022 году.

Теги:
#Евровидение #Евровидение 2022 #Kalush #Kalush Orchestra
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