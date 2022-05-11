Kalush Orchestra розповіли, як допоможуть Україні у разі перемоги на Євробаченні

Представники України вже знають, що зроблять із переможним кубком на Євробаченні 2022

Після феєричного виступу представника від України, гурту Kalush Orchestra, у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", та виходу команди у фінал, шанси на перемогу українців ще більше зросли. Та й самі учасники з Kalush Orchestra не сумніваються у цьому, адже вони вже навіть вигадали, що зроблять із переможною статуеткою.

У своєму телеграм-каналі колектив зазначив, що у випадку своєї перемоги вони продадуть нагороду на аукціоні, щоб зібрати гроші для України.

"Якщо виграєм у фіналі "Євробачення-2022" - то розіграємо статуетку переможців на благодійному аукціоні, а гроші віддамо на потреби України", — йдеться у заяві групи.

Зазначимо, що після виступу представника з України глядачі у залі аплодували стоячи. А божевільна підтримка від фанатів пісенного конкурсу з усього світу — лише підтверджує прогнози букмекерів, що Україна переможе на Євробаченні 2022. Нагадаємо, що Україна — беззаперечний фаворит букмекерів на перемогу 2022-го року. Щобільше, цього року українці встановили рекордний коефіцієнт на перемогу – 49%.

Виступ гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022"

Номер Kalush Orchestra на Євробачення 2022: про що пісня Stefania

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала піснею не тільки для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей і оберігають їх від лиха війни.

Хто пройшов у фінал "Євробачення 2022"

За підсумками глядацького голосування першими фіналістами 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022" стали учасники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови та Нідерландів. А всього у першому півфіналі на сцені виступили 17 учасників із 17 країн. Не вдалося пройти у фінал: Албанії, Латвії, Словенії, Болгарії, Данії, Австрії та Хорватії.

Також нагадаємо, що росію було відсторонено цього року від участі в Євробаченні. Крім того, країна-агресор не зможе голосувати за учасників конкурсу у 2022 році.