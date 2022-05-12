"Євробачення 2022": де і коли дивитися другий півфінал конкурсу

Трансляцію можна буде переглянути як по телевізору, так і онлайн

Вже багато років міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" традиційно проводиться наприкінці весни. Представники від України гурт Kalush Orchestra за результатами першого півфіналу 10 травня став фіналістом "Євробачення" цього року.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитися другий півфінал "Євробачення-2022", які канали транслюватимуть конкурс по телебаченню, а також хто виступатиме.

Де і коли дивитись другий півфінал Євробачення-2022

Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться у четвер, 12 травня, о 21:00 за центральноєвропейським часом та о 22.00 за Києвом. У боротьбі за місця у фіналі зійдуться учасники з 18 країн: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан-Марино, Австралія, Кіпр, Ірландія, Північна Македонія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція та Чехія.

Переглянути другий півфінал "Євробачення-2022" онлайн можна буде на YouTube-каналі конкурсу Eurovision Song Contest. Крім того, "Суспільне" транслюватиме "Євробачення" на кількох платформах одночасно:

Телебачення:

Діджитал:

Слухати:

Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця. Варто додати, що росіяни активно обурюються тим, що можлива перемога українців нібито несправедлива.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні у 2022 році, – безумовний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. Артисти розповіли, як допоможуть Україні у разі перемоги на "Євробаченні-2022".