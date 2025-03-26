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Завжди був за кадром і в тіні дружини: що відомо про чоловіка ексакторки "Кварталу" Олени Кравець

Автор
Наталія Дума
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Олена Кравець у шлюбі вже понад 20 років
Олена Кравець у шлюбі вже понад 20 років. Фото Колаж Телеграфу

У пари є троє дітей

Колишня акторка "Кварталу 95" Олена Кравець — не тільки успішна артистка, а й дружина та мама трьох дітей. Її чоловік Сергій завжди був у тіні своєї коханої, хоч і займався продюсерською діяльністю і був з іншого боку сцени. Їхній шлюб триває вже понад 20 років, зі студентського віку.

Вийшла заміж майбутня акторка досить у ранньому віці — тоді вона дізналася про вагітність і пара вирішила узаконити стосунки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про чоловіка Олени Кравець.

Що відомо про чоловіка Олени Кравець

Познайомилася Олена з майбутнім чоловіком ще у студентські роки. Тоді вони обоє грали в КВК. За кілька місяців пара з’їхалася, а ще за якийсь час Олена дізналася, що вона вагітна. Закохані вирішили не відтягувати і відразу зіграли весілля.

Олена Кравець весілля

Олена ніколи не соромилася зізнатися, що коли у них народилася перша дитина, їм допомагали батьки. Коли дівчина закінчила навчання, вони із чоловіком прийняли рішення переїхати у Київ. Спочатку їхня донька жила у бабусі, а згодом вони забрали її до столиці.

Олена Кравець з чоловіком

У Києві Сергій та Олена стали працювати у "Кварталі". Вона була акторкою, а він — виконавчим директором. Сергій, до речі, ніколи не хотів бути публічною особистістю — йому подобалося бути за кадром.

Олена та Сергій Кравці з дітьми
Олена та Сергій Кравці з дітьми

Щодо хобі чоловіка Олени Кравець, то він полюбляє автогонки. Йому він присвятив багато років свого життя. Він їздив на змагання як гонщик і здобував на них призові місця. Акторка зізнавалася, що вона хвилюється за чоловіка, але підтримує коханого.

Олена Кравець з чоловіком

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася Олена Кравець за 25 років. Першою роботою колишньої акторки "Кварталу" була у філії McDonald's.

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#Квартал-95 #Олена Кравець