Завжди був за кадром і в тіні дружини: що відомо про чоловіка ексакторки "Кварталу" Олени Кравець

У пари є троє дітей

Колишня акторка "Кварталу 95" Олена Кравець — не тільки успішна артистка, а й дружина та мама трьох дітей. Її чоловік Сергій завжди був у тіні своєї коханої, хоч і займався продюсерською діяльністю і був з іншого боку сцени. Їхній шлюб триває вже понад 20 років, зі студентського віку.

Вийшла заміж майбутня акторка досить у ранньому віці — тоді вона дізналася про вагітність і пара вирішила узаконити стосунки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про чоловіка Олени Кравець.

Що відомо про чоловіка Олени Кравець

Познайомилася Олена з майбутнім чоловіком ще у студентські роки. Тоді вони обоє грали в КВК. За кілька місяців пара з’їхалася, а ще за якийсь час Олена дізналася, що вона вагітна. Закохані вирішили не відтягувати і відразу зіграли весілля.

Олена ніколи не соромилася зізнатися, що коли у них народилася перша дитина, їм допомагали батьки. Коли дівчина закінчила навчання, вони із чоловіком прийняли рішення переїхати у Київ. Спочатку їхня донька жила у бабусі, а згодом вони забрали її до столиці.

У Києві Сергій та Олена стали працювати у "Кварталі". Вона була акторкою, а він — виконавчим директором. Сергій, до речі, ніколи не хотів бути публічною особистістю — йому подобалося бути за кадром.

Олена та Сергій Кравці з дітьми

Щодо хобі чоловіка Олени Кравець, то він полюбляє автогонки. Йому він присвятив багато років свого життя. Він їздив на змагання як гонщик і здобував на них призові місця. Акторка зізнавалася, що вона хвилюється за чоловіка, але підтримує коханого.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася Олена Кравець за 25 років. Першою роботою колишньої акторки "Кварталу" була у філії McDonald's.