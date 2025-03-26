Всегда был за кадром и в тени жены: что известно о муже экс-актрисы "Квартала" Елены Кравец

У пары есть трое детей

Бывшая актриса "Квартала 95" Елена Кравец — не только успешная артистка, но и жена и мама троих детей. Ее муж Сергей всегда был в тени своей любимой, хоть и занимался продюсерской деятельностью и был с другой стороны сцены. Их брак длится уже более 20 лет, со студенческого возраста.

Вышла замуж будущая актриса в довольно раннем возрасте — тогда она узнала о беременности и пара решила узаконить отношения. "Телеграф" решил выяснить, что известно о муже Елене Кравец.

Что известно о муже Елены Кравец

Познакомилась Елена с будущим мужем еще в студенческие годы. Тогда они оба играли в КВН. Через несколько месяцев пара съехалась, а еще через некоторое время Елена узнала, что она беременна. Влюбленные решили не оттягивать и сразу сыграли свадьбу.

Елена никогда не стеснялась признаться, что когда у них родился первый ребенок, им помогали родители. Когда девушка окончила учебу, они с мужем приняли решение переехать в Киев. Сначала их дочь жила у бабушки, а потом они забрали ее в столицу.

В Киеве Сергей и Елена стали работать в "Квартале". Она была актрисой, а он – исполнительным директором. Сергей, кстати, никогда не хотел быть публичной личностью, ему нравилось быть за кадром.

Елена и Сергей Кравцы с детьми

Относительно хобби мужа Елены Кравец, он любит автогонки. Им он посвятил многие годы своей жизни. Он ездил на соревнования как гонщик и занимал на них призовые места. Актриса признавалась, что она волнуется за мужа, но поддерживает любимого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась Елена Кравец за 25 лет. Первой работой бывшей актрисы "Квартала" была в филиале McDonald’s.