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Всегда был за кадром и в тени жены: что известно о муже экс-актрисы "Квартала" Елены Кравец

Автор
Наталья Дума
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Елена Кравец в браке уже более 20 лет
Елена Кравец в браке уже более 20 лет. Фото Колаж Телеграфу

У пары есть трое детей

Бывшая актриса "Квартала 95" Елена Кравец — не только успешная артистка, но и жена и мама троих детей. Ее муж Сергей всегда был в тени своей любимой, хоть и занимался продюсерской деятельностью и был с другой стороны сцены. Их брак длится уже более 20 лет, со студенческого возраста.

Вышла замуж будущая актриса в довольно раннем возрасте — тогда она узнала о беременности и пара решила узаконить отношения. "Телеграф" решил выяснить, что известно о муже Елене Кравец.

Что известно о муже Елены Кравец

Познакомилась Елена с будущим мужем еще в студенческие годы. Тогда они оба играли в КВН. Через несколько месяцев пара съехалась, а еще через некоторое время Елена узнала, что она беременна. Влюбленные решили не оттягивать и сразу сыграли свадьбу.

Елена Кравец свадьба

Елена никогда не стеснялась признаться, что когда у них родился первый ребенок, им помогали родители. Когда девушка окончила учебу, они с мужем приняли решение переехать в Киев. Сначала их дочь жила у бабушки, а потом они забрали ее в столицу.

Елена Кравец с мужем

В Киеве Сергей и Елена стали работать в "Квартале". Она была актрисой, а он – исполнительным директором. Сергей, кстати, никогда не хотел быть публичной личностью, ему нравилось быть за кадром.

Елена и Сергей Кравцы с детьми
Елена и Сергей Кравцы с детьми

Относительно хобби мужа Елены Кравец, он любит автогонки. Им он посвятил многие годы своей жизни. Он ездил на соревнования как гонщик и занимал на них призовые места. Актриса признавалась, что она волнуется за мужа, но поддерживает любимого.

Елена Кравец с мужем

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась Елена Кравец за 25 лет. Первой работой бывшей актрисы "Квартала" была в филиале McDonald’s.

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#Квартал-95 #Елена Кравец