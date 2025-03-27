Дружина проміняла кар'єру телеведучої на виховання дитини. Що відомо про сім'ю Сергія Сивохо

Колишній радник секретаря РНБО мав дружину та сина

Гуморист, актор та радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, який помер минулого року і похований в окупованому Донецьку, мав дружину та сина. Проте упродовж своєї діяльності сім’ю артист приховував. Він не ділився подробицями особистого життя і неохоче розповідав про нього.

"Телеграф" з’ясував, як виглядає сім’я Сергія Сивохо. Ми розповіли, що відомо про дружину та сина шоумена.

Що відомо про дружину Сергія Сивохо

Зі своєю дружиною політик та гуморист був у шлюбі упродовж 25 років. Вони познайомилися на телебаченні. Тетяна тоді працювала ведучою новин. Після п’яти років стосунків пара оформила шлюб.

Про те, що шоумен має дружину стало відомо лише у 2016-му. До цього свою обраницю гуморист приховував упродовж 15 років. У 2000-му у пари народився син. Для того, щоб виховувати первістка, Тетяна кинула роботу і стала домогосподинею.

У шлюбі Сергій та Тетяна прожили 25 років. Так, подробицями своїх стосунків вони майже не ділилися, але іноді в соцмережах публікували спільні фото. Їхній шлюб здавався ідеальним, а сам Сивохо це підтверджував.

Що відомо про сина Сергія Сивохо

У шлюбі Сергія та Тетяни народився син Савва. Зараз йому 24 роки. Він, як і його мама, обирає вести непублічний спосіб життя. Відомо, що він захоплюється комп'ютерними іграми та планував розпочати власний віртуальний бізнес. Оскільки у соцмережах та в медіапросторі Савва не з’являється, невідомо, чим він займається зараз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Юрія Ткача. Його дружину звуть Вікторія і вона періодично з’являється на телеекранах разом зі своїм коханим.