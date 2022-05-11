Росіяни влаштували "виття на болотах" через майбутню перемогу України на Євробаченні: їм відповіли

Ображених росіян миттєво поставили "на місце"

Після феєричного виступу представника від України, гурту Kalush Orchestra, у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2022", та виходу команди у фінал, росіяни стали активно обурюватися тим, що можлива перемога українців — несправедлива, адже вона нібито пов’язана з політикою. ніж із музикою.

У коментарях під постами та відео в соцмережах, а також у ютубі, можна знайти безліч обурених відгуків, що українці не заслуговують на перемогу, що вони нечесно її заробили. Тішить лише одне, росіяни вже прийняли той факт, що перемога за Україною, хоча пройшов лише перший півфінал.

Нагадаємо, що Україна — беззаперечний фаворит букмекерів на перемогу 2022-го року. А реакція залу на виступ Kalush Orchestra, коли глядачі аплодували стоячи, і божевільна підтримка від фанатів пісенного конкурсу з усього світу, лише підтверджує ці прогнози букмекерів. Також варто додати, що цього року українці встановили рекордний коефіцієнт на перемогу – 49%.

Невдоволених та ображених росіян одразу поставили на місце жителі інших країн. Прихильники пісенного конкурсу зазначили, що Україна завжди має сильні номери та пісні, що підтверджує той факт, що українці завжди проходили у фінал з моменту початку участі в "Євробаченні".

"Мені дуже подобається Україна цього року і вона не має нічого спільного з війною. Пісня та сцена дуже добре поєднуються один з одним, і мені дуже подобається ця етнічна атмосфера"

Україна завжди має гарну пісню, і їхнє 100% потрапляння у фінал лише допомагає довести мою точку зору.

Ага. Україна була моїм другим фаворитом у цьому півфіналі, без жодного політичного впливу.

Мені справді дуже подобається українська пісня. Це нагадує мені тогорічну пісню Go_A під назвою Shum.

Виступ гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022"

Нагадаємо, що росію було відсторонено цього року від участі в Євробаченні. Крім того, країна-агресор не зможе голосувати за учасників конкурсу у 2022 році.

Раніше "Телеграф" писав, що за підсумками першого півфіналу "Євробачення 2022" було названо перших 10 фіналістів, які приєднаються до учасників країн-засновників (Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії) у гранд-фіналі. Ними стали учасники із Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови та Нідерландів.