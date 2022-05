Калуш со сцены Евровидения призвали спасти Мариуполь - за это им грозит дисквалификация, но в Украине их поддержали

Группу Kalush Orchestra могут дисквалифицировать с Евровидения 2022

В субботу, 14 мая, в итальянском городе Турин прошел гранд-финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение". Во время своего выступления, представители Украины, группа Kalush Orchestra, несмотря на все запреты, прямо со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали".

Отметим, что ранее директор группы Николай Кучерявый рассказал, что организаторы Евровидения запретили Kalush Orchestra делать выступление с четким акцентом по поводу войны. Однако солист коллектива, Олег Псюк, все же вспомнил о Мариуполе.

"Help Mariupol, help Azovstal right now" – обратился со сцены Евровидения Kalush.

Стоит отметить, что за это команду из Украины могут дисквалифицировать. Но мы надеемся, что этого не произойдет.

Украинцы же активно поддерживают Kalush Orchestra. В соцсетях идет активное обсуждение поступка Олега Псюка. Артиста благодарят за его позицию, что он не побоялся потерять победу, но высказался о Мариуполе.

Напомним, что в финале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Однако те жители Украины, которые сейчас находятся за границей, поддержать группу Kalush Orchestra смогут.

Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами.

Также напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.