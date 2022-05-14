Kalush Orchestra столкнулись с политической цензурой на "Евровидении-2022": о чем речь
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Представители от Украины не имеют права "посылать" четкий месседж о войне россии против Украины
Фаворитам 66-ого международного песенного конкурса "Евровидение-2022", представителям от Украины — группе Kalush Orchestra запретили делать выступление с четким акцентом по поводу войны.
Об этом сообщил директор группы Николай Кучерявый в эфире национального телемарафона.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Евровидение" – конкурс, на котором есть достаточно много запретов. Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера", — заявил директор группы.
По словам Кучерявого, организаторы конкурса аргументировали это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не "Совет ООН или G7".
Где и когда состоится финал "Евровидения-2022"
В субботу вечером, 14 мая, в итальянском городе Турин состоится гранд-финал "Евровидения-2022", по результатам которого определится победитель 66-го конкурса. В решающей песенной битве примут участие 25 стран, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 мая. В частности, в финале "Евровидения" выступит и украинская группа Kalush Orchestra с конкурсной песней Stefania.
Финал песенного конкурса стартует в 21:00 по центральноевропейскому времени и в 22.00 по Киеву.
Представители от Украины группа Kalush Orchestra остаются несменными лидерами в рейтинге экспертов. Аналитики сулят Kalush Orchestra 60% победы в финале "Евровидения-2022".
Напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.