Букмекеры обновили прогноз по триумфу Украины на Евровидении: рекордные цифры

В финале песенного конкурса выступят представители 25 стран.

В субботу, 14 мая, на арене "Пала Альпитур" в Турине состоится гранд-финал "Евровидения-2022", в ходе которого определится победитель 66-ого международного песенного конкурса. Однако букмекеры и аналитики уже давно определились с вероятным победителем — им является представитель от Украины группа Kalush Orchestra.

Вот уже несколько месяцев украинцы занимают лидерскую позицию в рейтинге экспертов, в разы обгоняя своих конкурентов. За несколько часов до финала аналитики сулят Kalush Orchestra 60% победы на "Евровидении-2022". Свежая статистика опубликована на официальном сайте Eurovision World.

Отметим, что это в 6 раз больше, чем прогнозируют участникам, которые разместились на 2-м и 3-м местах: второе место прогнозируют представителю из Англии — Сэму Райдеру с песней "Space Man"(10%). а третье — шведской певице Корнелии Джейкобс с песней "Hold Me Closer" (10%). На 4-м месте в прогнозах букмекеров — представители Италии — Махмуд и Бланко с песней "Brividi", которым ранее сулили победу. И завершает пятерку лидеров певица из Испании — Шанель и ее трек "SloMo".

Прогнозы букмекеров "Евровидения-2022" на 10:00 14 мая

Выступления топ-5 лучших финалистов "Евровидения 2022" по мнению букмекеров

Украина: Kalush Orchestra – Stefania

Великобритания: Сэм Райдер — Space Man

Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi

Испания: Шанель – SloMo

Ранее мы писали, что за день до финала состоялась жеребьевка, в ходе которой стал известен порядок выступлений финалистов. Представитель от Украины — группа Kalush Orchestra будет выступать в первой половине гранд-финала под номером 12.

Напомним, что "Евровидение-2022" проходит в итальянском городе Турин, а из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у "простых россиян" отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.