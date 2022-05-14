Букмекеры обновили прогноз по триумфу Украины на Евровидении: рекордные цифры
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В финале песенного конкурса выступят представители 25 стран.
В субботу, 14 мая, на арене "Пала Альпитур" в Турине состоится гранд-финал "Евровидения-2022", в ходе которого определится победитель 66-ого международного песенного конкурса. Однако букмекеры и аналитики уже давно определились с вероятным победителем — им является представитель от Украины группа Kalush Orchestra.
Вот уже несколько месяцев украинцы занимают лидерскую позицию в рейтинге экспертов, в разы обгоняя своих конкурентов. За несколько часов до финала аналитики сулят Kalush Orchestra 60% победы на "Евровидении-2022". Свежая статистика опубликована на официальном сайте Eurovision World.
Отметим, что это в 6 раз больше, чем прогнозируют участникам, которые разместились на 2-м и 3-м местах: второе место прогнозируют представителю из Англии — Сэму Райдеру с песней "Space Man"(10%). а третье — шведской певице Корнелии Джейкобс с песней "Hold Me Closer" (10%). На 4-м месте в прогнозах букмекеров — представители Италии — Махмуд и Бланко с песней "Brividi", которым ранее сулили победу. И завершает пятерку лидеров певица из Испании — Шанель и ее трек "SloMo".
Выступления топ-5 лучших финалистов "Евровидения 2022" по мнению букмекеров
- Украина: Kalush Orchestra – Stefania
- Великобритания: Сэм Райдер — Space Man
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
- Испания: Шанель – SloMo
Ранее мы писали, что за день до финала состоялась жеребьевка, в ходе которой стал известен порядок выступлений финалистов. Представитель от Украины — группа Kalush Orchestra будет выступать в первой половине гранд-финала под номером 12.
Напомним, что "Евровидение-2022" проходит в итальянском городе Турин, а из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у "простых россиян" отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.