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"Евровидение-2022": список всех стран-финалистов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Евровидение 2022 Новость обновлена 13 мая 2022, 00:48
Евровидение 2022

В Турине прошли два полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2022"

В четверг, 12 мая, состоялся второй полуфинал 66-ого международного песенного конкурса "Евровидения-2022". По результатам всех частей конкурса сформировался полный список финалистов, которые будут бороться за победу в эту субботу, 14 мая. В нем выступят 25 участников, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 числа. В частности, в финале "Евровидения" выступит и украинская группа Kalush Orchestra с конкурсной песней Stefania.

По итогам двух дней песенного конкурса, в гранд-финал попали представители из 20 стран-участниц. Они присоединятся к участникам стран-основателей в гранд-финале 14 мая. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.

Кто прошел в финал "Евровидения-2022" по результатам первого полуфинала 10 мая:

  1. Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
  2. Армения: Rosa Linn – Snap
  3. Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
  4. Литва: Monika Liu — Sentimentai
  5. Португалия: MARO — Saudade Saudade
  6. Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  7. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
  8. Украина: Kalush Orchestra — Stefania
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
  10. Нидерланды: S10 — De Diepte

Кто прошел в финал "Евровидения-2022" по результатам второго полуфинала 12 мая:

  1. Бельгия: Jérémie Makiese — "Miss You"
  2. Чехия: We Are Domi — "Lights Off"
  3. Азербайджан: Nadir Rustamli — "Fade To Black"
  4. Польша: Ochman — "River"
  5. Финляндия: The Rasmus — "Jezebel"
  6. Эстония: Stefan — "Hope"
  7. Австралия: Sheldon Riley — "Not the Same"
  8. Швеция: Cornelia Jakobs — "Hold Me Closer"
  9. Румыния: WRS — "Llámame"
  10. Сербия: Konstrakta — "In Corpore Sano"

Представители стран-участниц на "Евровидении" в 2022 году

  • Великобритания: Сэм Райдер — Space Man
  • Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  • Испания: Шанель – SloMo
  • Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
  • Франция: Алван и Ахез – Фуленн

Отметим, что группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на Евровидении в 2022 году, – безусловный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. Артисты рассказали, как помогут Украине в случае победы на "Евровидении-2022".

Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя. В свою очередь россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.

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#Евровидение #Евровидение 2022 #Kalush Orchestra