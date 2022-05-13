"Евровидение-2022": список всех стран-финалистов

В Турине прошли два полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2022"

В четверг, 12 мая, состоялся второй полуфинал 66-ого международного песенного конкурса "Евровидения-2022". По результатам всех частей конкурса сформировался полный список финалистов, которые будут бороться за победу в эту субботу, 14 мая. В нем выступят 25 участников, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 числа. В частности, в финале "Евровидения" выступит и украинская группа Kalush Orchestra с конкурсной песней Stefania.

По итогам двух дней песенного конкурса, в гранд-финал попали представители из 20 стран-участниц. Они присоединятся к участникам стран-основателей в гранд-финале 14 мая. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.

Кто прошел в финал "Евровидения-2022" по результатам первого полуфинала 10 мая:

Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry Армения: Rosa Linn – Snap Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól Литва: Monika Liu — Sentimentai Португалия: MARO — Saudade Saudade Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together Украина: Kalush Orchestra — Stefania Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul Нидерланды: S10 — De Diepte

Кто прошел в финал "Евровидения-2022" по результатам второго полуфинала 12 мая:

Бельгия: Jérémie Makiese — "Miss You" Чехия: We Are Domi — "Lights Off" Азербайджан: Nadir Rustamli — "Fade To Black" Польша: Ochman — "River" Финляндия: The Rasmus — "Jezebel" Эстония: Stefan — "Hope" Австралия: Sheldon Riley — "Not the Same" Швеция: Cornelia Jakobs — "Hold Me Closer" Румыния: WRS — "Llámame" Сербия: Konstrakta — "In Corpore Sano"

Представители стран-участниц на "Евровидении" в 2022 году

Великобритания: Сэм Райдер — Space Man

Германия: Малик Гаррис – Rockstars

Испания: Шанель – SloMo

Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди

Франция: Алван и Ахез – Фуленн

Читайте также: Категория Культура Финал "Евровидения-2022" под угрозой срыва: фанаты обвинили организаторов в коррупции Поклонники и ведущие песенного конкурса обещают бойкотировать финал, который состоится 14 мая

Отметим, что группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на Евровидении в 2022 году, – безусловный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. Артисты рассказали, как помогут Украине в случае победы на "Евровидении-2022".

Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя. В свою очередь россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.