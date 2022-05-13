"Евровидение-2022": список всех стран-финалистов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 58
В Турине прошли два полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
В четверг, 12 мая, состоялся второй полуфинал 66-ого международного песенного конкурса "Евровидения-2022". По результатам всех частей конкурса сформировался полный список финалистов, которые будут бороться за победу в эту субботу, 14 мая. В нем выступят 25 участников, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 числа. В частности, в финале "Евровидения" выступит и украинская группа Kalush Orchestra с конкурсной песней Stefania.
По итогам двух дней песенного конкурса, в гранд-финал попали представители из 20 стран-участниц. Они присоединятся к участникам стран-основателей в гранд-финале 14 мая. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.
Кто прошел в финал "Евровидения-2022" по результатам первого полуфинала 10 мая:
- Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
- Армения: Rosa Linn – Snap
- Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
- Литва: Monika Liu — Sentimentai
- Португалия: MARO — Saudade Saudade
- Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
- Украина: Kalush Orchestra — Stefania
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
- Нидерланды: S10 — De Diepte
Кто прошел в финал "Евровидения-2022" по результатам второго полуфинала 12 мая:
- Бельгия: Jérémie Makiese — "Miss You"
- Чехия: We Are Domi — "Lights Off"
- Азербайджан: Nadir Rustamli — "Fade To Black"
- Польша: Ochman — "River"
- Финляндия: The Rasmus — "Jezebel"
- Эстония: Stefan — "Hope"
- Австралия: Sheldon Riley — "Not the Same"
- Швеция: Cornelia Jakobs — "Hold Me Closer"
- Румыния: WRS — "Llámame"
- Сербия: Konstrakta — "In Corpore Sano"
Представители стран-участниц на "Евровидении" в 2022 году
- Великобритания: Сэм Райдер — Space Man
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Испания: Шанель – SloMo
- Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
- Франция: Алван и Ахез – Фуленн
Отметим, что группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на Евровидении в 2022 году, – безусловный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. Артисты рассказали, как помогут Украине в случае победы на "Евровидении-2022".
Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя. В свою очередь россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.