Кто прошел в финал "Евровидения-2022" из 2-го полуфинала: определились все участники (видео)

Финалистов выбирали по итогам зрительского голосования

В четверг, 12 мая, состоялся второй полуфинал 66-ого международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2022 году проходит в итальянском городе Турин. В борьбе за места в финале сошлись участники с 18 стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция и Чехия. Напомним, что представители от Украины группа Kalush Orchestra по результатам первого полуфинала 10 мая стала финалистом "Евровидение" в этом году.

По итогам второй части конкурса были названы последние 10 финалистов, которые по результатам зрительского голосования присоединятся к финалистам из первого полуфинала и участникам стран-основателей в гранд-финале. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.

"Евровидение-2022" второй полуфинал: кто прошел в финал 14 мая

По итогам зрительского голосования вторыми финалистами 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022" стали участники из стран: Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

Список финалистов второго полуфинала Евровидения 2022

Выступления вторых финалистов "Евровидения-2022"

Бельгия: Jérémie Makiese — "Miss You"

Чехия: We Are Domi — "Lights Off"

Азербайджан: Nadir Rustamli — "Fade To Black"

Польша: Ochman — "River"

Финляндия: The Rasmus — "Jezebel"

Эстония: Stefan — "Hope"

Австралия: Sheldon Riley — "Not the Same"

Швеция: Cornelia Jakobs — "Hold Me Closer"

Румыния: WRS — "Llámame"

Сербия: Konstrakta — "In Corpore Sano"

Когда состоится финал "Евровидения-2022"

Гранд-финал песенного конкурса пройдет в Турине 14 мая. В нем выступят 25 участников, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 числа.

Украинская группа Kalush Orchestra — безусловные фавориты букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. Артисты рассказали, как помогут Украине в случае победы на "Евровидении-2022".

Читайте также: Категория Культура Финал "Евровидения-2022" под угрозой срыва: фанаты обвинили организаторов в коррупции Поклонники и ведущие песенного конкурса обещают бойкотировать финал, который состоится 14 мая

Напомним, что "Евровидение-2022" проходит в итальянском городе Турин, а из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у "простых россиян" отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.