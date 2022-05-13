Хто пройшов у фінал "Євробачення-2022" із 2-го півфіналу: визначились усі учасники (відео)

Фіналістів обирали за підсумками глядацького голосування

У четвер, 12 травня, відбувся другий півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який у 2022 році проходить в італійському місті Турин. У боротьбі за місця у фіналі зійшлися учасники з 18 країн: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан-Марино, Австралія, Кіпр, Ірландія, Північна Македонія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція та Чехія. Нагадаємо, що представники від України гурт Kalush Orchestra за результатами першого півфіналу 10 травня став фіналістом "Євробачення" цього року.

За підсумками другої частини конкурсу були названі останні 10 фіналістів, які за результатами глядацького голосування приєднаються до фіналістів з першого півфіналу та учасників країн-засновників у гранд-фіналі. Нагадаємо, що це представники "великої п’ятірки" — Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії.

"Євробачення-2022" другий півфінал: хто пройшов у фінал 14 травня

За підсумками глядацького голосування другими фіналістами 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022" стали учасники з країн: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія та Сербія.

Список фіналістів другого півфіналу Євробачення 2022

Виступи других фіналістів "Євробачення-2022"

Бельгія: Jérémie Makiese — "Miss You"

Чехія: We Are Domi — "Lights Off"

Азербайджан: Nadir Rustamli — "Fade To Black"

Польща: Ochman — "River"

Фінляндія: The Rasmus — "Jezebel"

Естонія: Stefan — "Hope"

Австралія: Sheldon Riley — "Not the Same"

Швеція: Cornelia Jakobs — "Hold Me Closer"

Румунія: WRS — "Llámame"

Сербія: Konstrakta — "In Corpore Sano"

Читайте також: Категорія Культура Фінал "Євробачення-2022" під загрозою зриву: фанати звинуватили організаторів у корупції Шанувальники та ведучі пісенного конкурсу обіцяють бойкотувати фінал, який відбудеться 14 травня

Коли відбудеться фінал "Євробачення-2022"

Гранд-фінал пісенного конкурсу пройде у Турині 14 травня. У ньому виступатимуть 25 учасників, більшість з яких визначилися у ході півфіналів 10 та 12 числа.

Українська група Kalush Orchestra – безумовні фаворити букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. Артисти розповіли, як допоможуть Україні у разі перемоги на "Євробаченні-2022".

Нагадаємо, що "Євробачення-2022" проходить в італійському місті Турин, а через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у "простих росіян" відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі у 2022 році.