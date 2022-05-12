Фінал "Євробачення-2022" під загрозою зриву: фанати звинуватили організаторів у корупції

Шанувальники та ведучі пісенного конкурсу обіцяють бойкотувати фінал, який відбудеться 14 травня

Без гучного скандалу на "Євробаченні" цього року не обійшлося. Виявляється, результати першого півфіналу, а саме вибір фіналістів за допомогою глядацького голосування, сподобалися далеко не всім фанатам, а також ведучим міжнародного пісенного конкурсу.

Як повідомляє The Mirror, організаторів "Євробачення" у 2022 році звинуватили у корупції через те, що у фінал не пройшли представники Албанії та Латвії. Хоча ще до 10 травня цим артистам букмекери прогнозували попадання у фінал. Як передає видання, деякі глядачі висловили своє невдоволення, оскільки вони були "шоковані" країнами, що пройшли до другого раунду півфіналу.

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Висловилися і ведучі конкурсу, які також не погоджуються з результатами голосування. "Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова та Нідерланди. Сьогодні ввечері — кілька потрясінь", — цитує видання ведучих конкурсу.

У мережі розгоряються суперечки. Одні вважають, що всі заслужено пройшли далі. Інші впевнені, що результати голосування були підтасовані. Фани "Євробачення-2022" вимагають перерахунків голосів.

Нагадаємо, що за підсумками півфіналу конкурсу 10 травня було названо перших 10 фіналістів – це учасники зі Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови та Нідерландів. Вони приєднаються до учасників країн-засновників у гранд-фіналі 14 травня. Нагадаємо, що це представники "великої п’ятірки" — Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії. Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться у четвер, 12 травня.

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні у 2022 році, — беззаперечний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності. Артисти розповіли, як допоможуть Україні, якщо виграють "Євробачення" у 2022 році.

Нагадаємо, що росію усунули від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця. Варто додати, що росіяни активно обурюються тим, що можлива перемога українців нібито несправедлива.