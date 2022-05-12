Финал "Евровидения-2022" под угрозой срыва: фанаты обвинили организаторов в коррупции

Поклонники и ведущие песенного конкурса обещают бойкотировать финал, который состоится 14 мая

Без громкого скандала на "Евровидении" в этом году не обошлось. Оказывается, результаты первого полуфинала, а именно выбор финалистов посредством зрительского голосования, понравились далеко не всем фанатам, а также ведущим международного песенного конкурса.

Как сообщает The Mirror, организаторов "Евровидения" в 2022 году обвинили в коррупции из-за того, что в финал не прошли представители Албании и Латвии. Хотя еще до 10 мая этим артистам букмекеры прогнозировали попадание в финал. Как передает издание, некоторые зрители выразили свое недовольство, поскольку они были "шокированы" странами, прошедшими во второй раунд полуфинала.

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Высказались и ведущие конкурса, которые также не согласны с результатами голосования. "Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды. Сегодня вечером — несколько потрясений", – цитирует издание ведущих конкурса.

В сети разгораются споры. Одни считают, что все заслуженно прошли дальше. Другие уверенны, что результаты голосования были подтасованы. Фаны "Евровидения-2022" требуют перерасчетов голосов.

Напомним, что по итогам полуфинала конкурса 10 мая были названы первых 10 финалистов — это участники из Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы и Нидерландов. Они присоединятся к участникам стран-основателей в гранд-финале 14 мая. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии. Второй полуфинал песенного конкурса состоится в четверг, 12 мая.

Отметим, что группа Kalush Orchestra, которая представляет Украину на Евровидении в 2022 году, — безоговорочный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность. Артисты рассказали, как помогут Украине, если выиграют "Евровидение" в 2022 году.

Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя. Стоить добавить, что россияне стали активно возмущаются тому, что возможная победа украинцев якобы несправедлива.