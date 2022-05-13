"Євробачення-2022": список усіх країн-фіналістів
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У Турині пройшли два півфінали міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022"
У четвер, 12 травня, відбувся другий півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". За результатами всіх частин конкурсу сформувався повний список фіналістів, які боротимуться за перемогу цієї суботи, 14 травня. У ньому виступатимуть 25 учасників, більшість з яких визначились у ході півфіналів 10 та 12 числа. Зокрема, у фіналі "Євробачення" виступить і український гурт Kalush Orchestra з конкурсною піснею Stefania.
За підсумками двох днів пісенного конкурсу до гранд-фіналу потрапили представники з 20 країн-учасниць. Вони приєднаються до учасників країн-засновників у гранд-фіналі 14 травня. Нагадаємо, що це представники "великої п’ятірки" — Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії.
Хто пройшов у фінал "Євробачення-2022" за результатами першого півфіналу 10 травня:
- Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
- Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól
- Литва: Monika Liu — Sentimentai
- Португалія: MARO — Saudade Saudade
- Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
- Україна: Kalush Orchestra — Stefania
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
- Нідерланди: S10 — De Diepte
Хто пройшов у фінал "Євробачення-2022" за результатами другого півфіналу 12 травня:
- Бельгія: Jérémie Makiese — "Miss You"
- Чехія: We Are Domi — "Lights Off"
- Азербайджан: Nadir Rustamli — "Fade To Black"
- Польща: Ochman — "River"
- Фінляндія: The Rasmus — "Jezebel"
- Естонія: Stefan — "Hope"
- Австралія: Sheldon Riley — "Not the Same"
- Швеція: Cornelia Jakobs — "Hold Me Closer"
- Румунія: WRS — "Llámame"
- Сербія: Konstrakta — "In Corpore Sano"
Представники країн-учасниць на "Євробаченні" у 2022 році
- Великобританія: Сем Райдер — Space Man
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Італія: Махмуд та Бланко – Бривіді
- Франція: Алван та Ахез – Фуленн
Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні у 2022 році, – безумовний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. Артисти розповіли, як допоможуть Україні у разі перемоги на "Євробаченні-2022".
Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця. У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі у 2022 році.