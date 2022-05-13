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"Євробачення-2022": список усіх країн-фіналістів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Євробачення 2022 Новина оновлена 13 травня 2022, 00:48
Євробачення 2022

У Турині пройшли два півфінали міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022"

У четвер, 12 травня, відбувся другий півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". За результатами всіх частин конкурсу сформувався повний список фіналістів, які боротимуться за перемогу цієї суботи, 14 травня. У ньому виступатимуть 25 учасників, більшість з яких визначились у ході півфіналів 10 та 12 числа. Зокрема, у фіналі "Євробачення" виступить і український гурт Kalush Orchestra з конкурсною піснею Stefania.

За підсумками двох днів пісенного конкурсу до гранд-фіналу потрапили представники з 20 країн-учасниць. Вони приєднаються до учасників країн-засновників у гранд-фіналі 14 травня. Нагадаємо, що це представники "великої п’ятірки" — Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії.

Хто пройшов у фінал "Євробачення-2022" за результатами першого півфіналу 10 травня:

  1. Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry
  2. Вірменія: Rosa Linn – Snap
  3. Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól
  4. Литва: Monika Liu — Sentimentai
  5. Португалія: MARO — Saudade Saudade
  6. Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  7. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
  8. Україна: Kalush Orchestra — Stefania
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
  10. Нідерланди: S10 — De Diepte

Хто пройшов у фінал "Євробачення-2022" за результатами другого півфіналу 12 травня:

  1. Бельгія: Jérémie Makiese — "Miss You"
  2. Чехія: We Are Domi — "Lights Off"
  3. Азербайджан: Nadir Rustamli — "Fade To Black"
  4. Польща: Ochman — "River"
  5. Фінляндія: The Rasmus — "Jezebel"
  6. Естонія: Stefan — "Hope"
  7. Австралія: Sheldon Riley — "Not the Same"
  8. Швеція: Cornelia Jakobs — "Hold Me Closer"
  9. Румунія: WRS — "Llámame"
  10. Сербія: Konstrakta — "In Corpore Sano"

Представники країн-учасниць на "Євробаченні" у 2022 році

  • Великобританія: Сем Райдер — Space Man
  • Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
  • Іспанія: Шанель – SloMo
  • Італія: Махмуд та Бланко – Бривіді
  • Франція: Алван та Ахез – Фуленн

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні у 2022 році, – безумовний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. Артисти розповіли, як допоможуть Україні у разі перемоги на "Євробаченні-2022".

Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця. У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі у 2022 році.

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#Євробачення #Євробачення 2022 #Kalush Orchestra