"Євробачення-2022": список усіх країн-фіналістів

У Турині пройшли два півфінали міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022"

У четвер, 12 травня, відбувся другий півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". За результатами всіх частин конкурсу сформувався повний список фіналістів, які боротимуться за перемогу цієї суботи, 14 травня. У ньому виступатимуть 25 учасників, більшість з яких визначились у ході півфіналів 10 та 12 числа. Зокрема, у фіналі "Євробачення" виступить і український гурт Kalush Orchestra з конкурсною піснею Stefania.

За підсумками двох днів пісенного конкурсу до гранд-фіналу потрапили представники з 20 країн-учасниць. Вони приєднаються до учасників країн-засновників у гранд-фіналі 14 травня. Нагадаємо, що це представники "великої п’ятірки" — Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії.

Хто пройшов у фінал "Євробачення-2022" за результатами першого півфіналу 10 травня:

Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry Вірменія: Rosa Linn – Snap Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól Литва: Monika Liu — Sentimentai Португалія: MARO — Saudade Saudade Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together Україна: Kalush Orchestra — Stefania Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul Нідерланди: S10 — De Diepte

Хто пройшов у фінал "Євробачення-2022" за результатами другого півфіналу 12 травня:

Бельгія: Jérémie Makiese — "Miss You" Чехія: We Are Domi — "Lights Off" Азербайджан: Nadir Rustamli — "Fade To Black" Польща: Ochman — "River" Фінляндія: The Rasmus — "Jezebel" Естонія: Stefan — "Hope" Австралія: Sheldon Riley — "Not the Same" Швеція: Cornelia Jakobs — "Hold Me Closer" Румунія: WRS — "Llámame" Сербія: Konstrakta — "In Corpore Sano"

Представники країн-учасниць на "Євробаченні" у 2022 році

Великобританія: Сем Райдер — Space Man

Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars

Іспанія: Шанель – SloMo

Італія: Махмуд та Бланко – Бривіді

Франція: Алван та Ахез – Фуленн

Читайте також: Категорія Культура Фінал "Євробачення-2022" під загрозою зриву: фанати звинуватили організаторів у корупції Шанувальники та ведучі пісенного конкурсу обіцяють бойкотувати фінал, який відбудеться 14 травня

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні у 2022 році, – безумовний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. Артисти розповіли, як допоможуть Україні у разі перемоги на "Євробаченні-2022".

Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця. У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі у 2022 році.