Букмекеры изменили ставки за день до финала "Евровидения-2022": на каком месте Украина
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Гранд-финал песенного конкурса состоится 14 мая
Букмекеры изменили прогнозы после первого и второго полуфиналов 66-ого международного песенного конкурса "Евровидение-2022", которое сейчас проходит в городе Турин, Италия. Представители от Украины группа Kalush Orchestra являются финалистами конкурса в этом году.
Украинцы остаются несменными лидерами в рейтинге экспертов. Аналитики сулят Kalush Orchestra с их конкурсной песней Stefania 60% победы в финале "Евровидения-2022". Свежая статистика опубликована на официальном сайте Eurovision World.
Второе место отдают представителю из Великобритании Сэму Райдеру — Space Man (10%); третье — шведской певице Корнелии Джейкобс — Hold Me Closer (10%).
Когда состоится финал "Евровидения-2022"
Гранд-финал песенного конкурса пройдет в Турине 14 мая. В нем выступят 25 участников, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 числа.
Представитель от Украины и безусловный фаворит букмекеров — группа Kalush Orchestra будут выступать в первой половине гранд-финала под номером 12.