Букмекери змінили ставки за день до фіналу "Євробачення-2022": на якомі місці Україна
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Гранд-фінал пісенного конкурсу відбудеться 14 травня
Букмекери змінили прогнози після першого та другого півфіналів 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", який зараз проходить у місті Турин, Італія. Представники від України гурт Kalush Orchestra є фіналістами цьогорічного конкурсу.
Українці залишаються незмінними лідерами у рейтингу експертів. Аналітики обіцяють Kalush Orchestra з їхньою конкурсною піснею Stefania 60% перемоги у фіналі "Євробачення-2022". Свіжа статистика опублікована на офіційному сайті Eurovision World.
Друге місце віддають представнику із Великобританії Сему Райдеру – Space Man (10%); третє – шведській співачці Корнелії Джейкобс – Hold Me Closer (10%).
Коли відбудеться фінал "Євробачення-2022"
Гранд-фінал пісенного конкурсу пройде у Турині 14 травня. У ньому виступатимуть 25 учасників, більшість з яких визначились у ході півфіналів 10 та 12 числа.
Представник від України та безумовний фаворит букмекерів – гурт Kalush Orchestra виступатимуть у першій половині гранд-фіналу під номером 12.