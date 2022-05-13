Стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі Євробачення
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Загалом у фіналі виступатимуть представники 25 країн
У четвер, 12 травня, відбувся другий півфінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", в результаті якого визначилися всі країни-фіналісти, які поборються за перше місце у фіналі 14 травня. За день до фіналу пройшло традиційне жеребкування, під час якого став відомий порядок виступів фіналістів.
Порядок виступів країн у гранд-фіналі на Євробаченні 2022 визначала італійська телекомпанія RAI, яка є продюсером цьогорічного конкурсу. Результати жеребкування опубліковані на офіційному сайті Євробачення, а також сторінках конкурсу в соцмережах.
Представник від України та безумовний фаворит букмекерів — гурт Kalush Orchestra виступатимуть у першій половині гранд-фіналу під номером 12. Відмітимо, що їхня конкурсна пісня Stefania ще до конкурсу набула широкої популярності. Нагадаємо, як Kalush Orchestra виступали у першому півфіналі "Євробачення 2022":
Виступ гурту Kalush Orchestra в першому півфіналі "Євробачення 2022"
Порядок виступів усіх учасників у фіналі Євробачення-2022:
1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
2. Румунія: WRS – Llámame
3. Португалія: Маро — Saudade, saudade
4. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel
5. Швейцарія: Маріус Бер — Boys Do Cry
6. Франція: Алван та Ахез – Fulenn
7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
8. Вірменія: Роза Лінн — Snap
9. Італія: Mahmood та BLANCO – Brividi
10. Іспанія: Шанель – SloMo
11. Нідерланди: S10 – De diepte
12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
13. Німеччина: Малік Гарріс — Rockstars
14. Литва: Моніка Лю – Sentimentai
15. Азербайджан: Надір Рустемлі — Fade to black
16. Бельгія: Джеремі Макізе — Miss You
17. Греція: Аманда Тенфіорд – Die Together
18. Ісландія: Сігга, Бета та Елін – Með hækkandi sól
19. Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
20. Швеція: Корнелія Джейкобс — Hold Me Closer
21. Австралія: Шелдон Райлі — Not the Same
22. Великобританія: Сем Райдер — Space Man
23. Польща: Охман – River
24. Сербія: Констракту — In Corpore Sano
25. Естонія: Стефан – Hope
Коли відбудеться фінал "Євробачення-2022"
Гранд-фінал пісенного конкурсу пройде у Турині 14 травня. У ньому виступатимуть 25 учасників, більшість з яких визначились у ході півфіналів 10 та 12 числа.
Нагадаємо, що "Євробачення-2022" проходить в італійському місті Турин, а через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у "простих росіян" відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.