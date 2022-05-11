Як проголосувати за Україну на Євробаченні з Польщі та інших країн ЄС: інструкція

Оскільки багато українців зараз перебувають за кордоном, вони можуть підтримати своїми голосами представника України.

У вівторок, 10 травня, з першим півфіналом стартував 66-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який у 2022 році проходить в італійському місті Турин. На жаль, голосувати за представника від своєї країни не можна, однак ті українці, які проживають за кордоном, підтримати групу Kalush Orchestra можуть.

"Телеграф" розповідає, як українцям, які перебувають за кордоном, можна проголосувати за представника України, а також про особливості європейського голосування.

Як проголосувати за учасника Євробачення-2022 з-за кордону

За правилами конкурсу, у півфіналах "Євробачення" право голосувати мають лише ті країни, учасники яких виступають у конкретному півфіналі, і лише за тих, хто виступає. За представника своєї країни голосувати не можна. Тобто якщо Україна виступала у першому півфіналі, то українці могли голосувати тільки за ті країни, які також виходили на сцену цього дня.

Проте ті українці, які проживають у Європі та мають європейські телефонні номери, можуть голосувати за будь-якого фаворита, у тому числі й за представників України, однак за тими самими правилами. Наприклад, ті, хто живе в Польщі, Естонії, Румунії, Грузії, Чехії та інших країнах-учасниках другого півфіналу, зможуть голосувати за своїх фаворитів у четвер, 12 травня, але не за представників тих країн, в яких вони проживають. Також у другому півфіналі можуть голосувати жителі Німеччини, Великої Британії та Іспанії.

Учасники другого півфіналу Євробачення 2022, що відбудеться 12 травня

Умови голосування з європейських країн за учасників у фіналі будуть оголошені додатково під час прямої трансляції. Проте загалом голосування відбуватиметься за тим самим принципом: з України та українських номерів не можна відправляти голоси за Kalush Orchestra, але з європейських номерів це буде можливо.

Читайте також: Категорія Культура "Єдині, хто підняв зал": реакція мережі на феєричний виступ Kalush Orchestra Фанати зі всього світу вже пророкують Kalush Orchestra перемогу у фіналі Євробачення 2022

Нагадаємо, що Україна — беззаперечний фаворит букмекерів на перемогу 2022-го року. Щобільше, цього року українці встановили рекордний коефіцієнт на перемогу – 49%. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах.

Читайте також: Категорія Культура Kalush Orchestra розповіли, як допоможуть Україні у разі перемоги на Євробаченні Представники України вже знають, що зроблять із переможним кубком на Євробаченні 2022

Хто вже пройшов у фінал "Євробачення 2022"

За підсумками глядацького голосування першими фіналістами 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022" стали учасники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови та Нідерландів. А всього у першому півфіналі на сцені виступили 17 учасників із 17 країн. Не вдалося пройти у фінал: Албанії, Латвії, Словенії, Болгарії, Данії, Австрії та Хорватії.

Також нагадаємо, що росію було відсторонено цього року від участі в Євробаченні. Крім того, країна-агресор не зможе голосувати за учасників конкурсу у 2022 році.