Букмекери оновили прогноз тріумфу України на Євробаченні: рекордні цифри

У фіналі пісенного конкурсу виступатимуть представники 25 країн.

У суботу, 14 травня, на арені "Пала Альпітур" у Турині відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2022", під час якого визначиться переможець 66-го міжнародного пісенного конкурсу. Проте букмекери та аналітики вже давно визначилися з ймовірним переможцем – ним є представник від України гурт Kalush Orchestra.

Ось уже кілька місяців українці посідають лідерську позицію у рейтингу експертів, у рази обганяючи своїх конкурентів. За кілька годин до фіналу аналітики обіцяють Kalush Orchestra 60% перемоги на "Євробаченні-2022". Нова статистика опублікована на офіційному сайті Eurovision World.

Зазначимо, що це у 6 разів більше, ніж прогнозують учасникам, які розмістилися на 2-му та 3-му місцях: друге місце прогнозують представнику з Англії — Сему Райдеру з піснею "Space Man" (10%), а третє — шведській співачці Корнелії Джейкобс із піснею "Hold Me Closer" (10%). На 4-му місці в прогнозах букмекерів — представники Італії — Махмуд і Бланко з піснею "Brividi", яким раніше обіцяли перемогу. І завершує п’ятірку лідерів співачка з Іспанії — Шанель та її трек "SloMo".

Прогнози букмекерів "Євробачення-2022" на 10:00 14 травня

Виступи топ-5 найкращих фіналістів "Євробачення 2022" на думку букмекерів

Україна : Kalush Orchestra – Stefania

Великобританія : Сем Райдер — Space Man

Швеція : Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer

Італія : Mahmood та BLANCO – Brividi

Іспанія : Шанель – SloMo

Раніше ми писали, що за день до фіналу відбулося жеребкування, під час якого став відомий порядок виступів фіналістів. Представник від України — гурт Kalush Orchestra виступатиме в першій половині гранд-фіналу під номером 12.

Нагадаємо, що "Євробачення-2022" проходить в італійському місті Турін, а через вторгнення рф в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути росію від участі. Крім того, у "простих росіян" відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.