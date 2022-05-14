Євробачення-2022: онлайн-трансляція фіналу

Сьогодні стане відомо, хто став переможцем "Євробачення 2022"

У суботу, 14 травня, о 22:00 в італійському місті Турин пройде гранд-фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". На арені "Пала Альпітур" за місце у фіналі боролися представники 40 країн, з яких у ході півфіналів 10 та 12 травня було визначено 25 найдостойніших.

Зазначимо, що подивитися фінал "Євробачення-2022" можна буде онлайн на YouTube-каналі конкурсу, також трансляція проходитиме на кількох платформах "Суспільного": телеканалі UA: КУЛЬТУРА, ютуб-каналі Євробачення Україна, фейсбук-сторінці Євробачення, та на сайтах. Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. "Телеграф" також вестиме текстову онлайн-трансляцію фіналу конкурсу.

За день до фіналу відбулося традиційне жеребкування, під час якого став відомий порядок виступів фіналістів. Представник від України та беззаперечний фаворит букмекерів – гурт Kalush Orchestra виступатиме у першій половині гранд-фіналу під номером 12.

Порядок виступів усіх учасників у фіналі Євробачення-2022:

Пряма трансляція гранд-фіналу "Євробачення 2022:

Раніше "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш прийняла рішення відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.

Номер Kalush Orchestra на Євробачення 2022: про що пісня Stefania

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала піснею не тільки для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей і оберігають їх від лиха війни. Зазначимо, що конкурсна пісня Stefania ще до конкурсу набула широкої популярності.

Також "Телеграф" писав, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у "простих росіян" відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.