Kalush Orchestra – переможець Євробачення 2022: які країни поставили Україні найвищі бали

Україна найвищим балом підтримала учасника з Англії.

У суботу, 14 травня, відбувся фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який у 2022-му році проходить в італійському місті Турин. Переможцем конкурсу стали представники України – гурт Kalush Orchestra. Зазначимо, що українці протягом кількох місяців були фаворитами букмекерів.

Хлопці з України отримали – 192 бали від суддів, та 439 – від глядачів з усієї Європи. Нагадаємо, що за Україну могли голосувати лише європейці.

Виступ гурту Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення 2022"

Хто і як голосував за Україну:

Підсумки глядацького голосування:

Глядачі віддали 439 балів представнику України – групі Kalush Orchestra. Зазначимо, що це найвищий бал, який країни-учасниці отримали від глядачів.

Які країни поставили 12 балів

Найвищі бали Україні поставили 5 країн: Молдова, Польща, Литва, Латвія та Румунія.

Які країни поставили 10 балів

Трохи менше балів Україна отримала від Німеччини, Ісландії та Франції.

Які країни поставили 8 балів

8 балів Україна отримала від Португалії, Словенії та Хорватії.

Які країни поставили 7 балів

Албанія, Кіпр, Ізраель та Австралія оцінили Україну у 7 балів.

Які країни поставили 6 балів

Азербайджан, Бельгія, Вірменія, Чорногорія та Грузія віддали Україні по 6 балів.

Які країни поставили 5 балів

5 балів Україні поставила Данія.

Які країни поставили 4 бали

Чехія оцінила виступ України у 4 бали.

Які країни поставили 3 бали

Норвегія, Швейцарія, Ірландія — по 3 бали.

Які країни поставили 2 бали

Сан-Маріно оцінила виступ України у 2 бали.

Хто не голосував за Україну

Судді з цих країн не дали Україні жодного балу: Нідерландів, Північної Македонії, Мальти, Естонії, Греції, Болгарії, Сербії, Іспанії, Австрії, Фінляндії, Великобританії, Швеції та Італії.

Як проголосувала Україна

Вищий бал, 12, українці віддали представнику із Великої Британії.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути Росії від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, жителі Росії активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.