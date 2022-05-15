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Kalush Orchestra — победитель Евровидения 2022: какие страны поставили Украине высшие баллы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Зрители Евровидения активно поддерживали Украину на протяжении всего конкурса Новость обновлена 15 мая 2022, 02:12
Зрители Евровидения активно поддерживали Украину на протяжении всего конкурса

В свою очередь Украина высшим баллом поддержала участника из Англии

В субботу, 14 мая, состоялся финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2022-м году проходит в итальянском городе Турин. Победителем конкурса стали представители Украины — группа Kalush Orchestra. Отметим, что украинцы на протяжении нескольких месяцев были фаворитами букмекеров.

Парни из Украины получили — 192 балла от суддей, и 439 — от зрителей со всей Европы. Напомним, что за Украину могли голосовать только европейцы.

Выступление группы Kalush Orchestra в финале "Евровидения 2022"

Кто и как голосовал за Украину:

Итоги зрительского голосования:

Зрители отдали 439 баллов представителю Украины — группе Kalush Orchestra. Отметим, что это наивысший бал, который страны-участники получили от зрителей.

Какие страны поставили 12 баллов

Высшие баллы Украине поставили 5 стран: Молдова, Польша, Литва, Латвия и Румыния.

Какие страны поставили 10 баллов

Немного меньше баллов Украина получила от Германии, Исландии и Франции.

Какие страны поставили 8 баллов

8 баллов Украина получила от Португалии, Словении и Хорватии.

Какие страны поставили 7 баллов

Албания, Кипр, Израэль и Австралия оценили Украину в 7 баллов.

Какие страны поставили 6 баллов

Азербайджан, Бельгия, Армения, Черногория и Грузия отдали Украине по 6 баллов.

Какие страны поставили 5 баллов

5 баллов Украине поставила Дания.

Какие страны поставили 4 балла

Чехия оценила выступление Украины в 4 балла.

Какие страны поставили 3 балла

Норвегия, Швейцария, Ирландия — по 3 балла.

Какие страны поставили 2 балла

Сан-Марино оценила выступление Украины в 2 балла.

Кто не голосовал за Украину

Судьи из этих стран, не дали Украине ни одного балла: Нидерландов, Северной Македонии, Мальты, Эстонии, Греции, Болгарии, Сербии, Испании, Австрии, Финляндии, Великобритании, Швеции и Италии.

Как проголосовала Украина

Высший бал, 12, украинцы отдали представителю из Великой Британии.

Напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.

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