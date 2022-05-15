Kalush Orchestra — победитель Евровидения 2022: какие страны поставили Украине высшие баллы
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В свою очередь Украина высшим баллом поддержала участника из Англии
В субботу, 14 мая, состоялся финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2022-м году проходит в итальянском городе Турин. Победителем конкурса стали представители Украины — группа Kalush Orchestra. Отметим, что украинцы на протяжении нескольких месяцев были фаворитами букмекеров.
Парни из Украины получили — 192 балла от суддей, и 439 — от зрителей со всей Европы. Напомним, что за Украину могли голосовать только европейцы.
Выступление группы Kalush Orchestra в финале "Евровидения 2022"
Кто и как голосовал за Украину:
Итоги зрительского голосования:
Зрители отдали 439 баллов представителю Украины — группе Kalush Orchestra. Отметим, что это наивысший бал, который страны-участники получили от зрителей.
Какие страны поставили 12 баллов
Высшие баллы Украине поставили 5 стран: Молдова, Польша, Литва, Латвия и Румыния.
Какие страны поставили 10 баллов
Немного меньше баллов Украина получила от Германии, Исландии и Франции.
Какие страны поставили 8 баллов
8 баллов Украина получила от Португалии, Словении и Хорватии.
Какие страны поставили 7 баллов
Албания, Кипр, Израэль и Австралия оценили Украину в 7 баллов.
Какие страны поставили 6 баллов
Азербайджан, Бельгия, Армения, Черногория и Грузия отдали Украине по 6 баллов.
Какие страны поставили 5 баллов
5 баллов Украине поставила Дания.
Какие страны поставили 4 балла
Чехия оценила выступление Украины в 4 балла.
Какие страны поставили 3 балла
Норвегия, Швейцария, Ирландия — по 3 балла.
Какие страны поставили 2 балла
Сан-Марино оценила выступление Украины в 2 балла.
Кто не голосовал за Украину
Судьи из этих стран, не дали Украине ни одного балла: Нидерландов, Северной Македонии, Мальты, Эстонии, Греции, Болгарии, Сербии, Испании, Австрии, Финляндии, Великобритании, Швеции и Италии.
Как проголосовала Украина
Высший бал, 12, украинцы отдали представителю из Великой Британии.
Напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.