Україна виграла Євробачення-2022

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу у 2022-му році став український гурт Kalush Orchestra.

У суботу, 14 травня, в італійському місті Турин пройшов гранд-фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", у якому перемогу здобув представник з України — гурт Kalush Orchestra.

На сцені арени "Пала Альпітур" за перемогу боролися представники 25 найголосистіших країн-учасників : Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови, Нідерландів, Бельгії, Чехії, Азербайджану, Польщі, Фінляндії, Естонії, Австралії, Швеції, Румунії та Сербії, а також представники "великої п’ятірки" — Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії.

Проте заповітний кубок переможця отримав український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Команда з України набрала 631 бал, 192 з яких від журі, та 439 — від глядачів.

Виступ гурту Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення 2022"

Kalush Orchestra — Stefania: про що пісня

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала піснею не тільки для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей і оберігають їх від лиха війни. Зазначимо, що конкурсна пісня Stefania ще до конкурсу набула широкої популярності.

Зазначимо, що Україна протягом кількох місяців була беззаперечним фаворитом букмекерів на перемогу. Щобільше, у 2022 році українці встановили рекордний коефіцієнт на перемогу — 60%.

Як Kalush Orchestra перемогли в українському Нацвідборі 2022

Група Kalush Orchestra погодилася поїхати на міжнародний пісенний конкурс після того, як переможниця Нацвідбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру. Таке рішення співачка ухвалила через те, що одразу після своєї перемоги в мережі зчинився скандал із приводу відвідування нею окупованого Криму, до якого вона заїжджала з боку росії. Зазначимо, що з 2019 року Паш перебуває у базі "Миротворець".

На додаток, виявилося, що довідка, в якій йшлося про законність її поїздки, була підробленою, про що повідомив активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Фейсбук, а пізніше цю інформацію підтвердив і спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Спочатку Паш намагалася "змити" з себе всі звинувачення, і навіть вирушила за новим документом, однак перевірити законність її поїздки до Криму вже не можна було, оскільки Держприкордонслужба вже видалила дані за 2015 рік. А ось винних у фальсифікації своїх документів артистка таки знайшла. У результаті для того, щоб припинити хвилю хейту у свій бік, Аліна Паш вирішила відмовитися представляти Україну на Євробаченні 2022 року в Італії.

Також нагадаємо, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, жителі Росії активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.