Україна підняла зал та зірвала бурхливі овації у фіналі Євробачення 2022: виступ Kalush Orchestra (відео)

Kalush Orchestra виступали під номером 12

У суботу, 14 травня, відбувся гранд-фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", що у 2022 році проходив в італійському місті Турін.

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На арені "Пала Альпітур" за перемогу у конкурсі борються представники з 25 найголосистіших країн-учасників : Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, України, Молдови, Нідерландів, Бельгії, Чехії, Азербайджану, Польщі, Фінляндії, Естонії, Австралії, Швеції, Румунії та Сербії, а також представники "великої п’ятірки" — Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Італії.

У першій частині фіналу "Євробачення 2022" під номером 12 виступили і представники від України — гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania/Стефанія. Зазначимо, що Україна протягом кількох місяців є беззаперечним фаворитом букмекерів. Щобільше, у 2022 році українці встановили рекордний коефіцієнт на перемогу — 60%.

Виступ гурту Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення 2022"

Нагадаємо, що у фіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra. Проте ті мешканці України, які зараз перебувають за кордоном, підтримати гурт Kalush Orchestra зможуть.

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами.

Також нагадаємо, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, жителі Росії активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.