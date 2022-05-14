Украина подняла зал и сорвала бурные овации в финале Евровидения 2022: выступление Kalush Orchestra (видео)

Kalush Orchestra выступали под номером 12

В субботу, 14 мая, состоялся гранд-финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2022 году проходил в итальянском городе Турин.

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На арене "Пала Альпитур" за победу в конкурсе борются представители из 25 самых голосистых стран-участников: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдовы, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Азербайджана, Польши, Финляндии, Эстонии, Австралии, Швеции, Румынии и Сербии, а также представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.

В первой части финала "Евровидения 2022" под номером 12 выступили и представители от Украины — группа Kalush Orchestra с песней Stefania/Стефания. Отметим, что Украина на протяжении нескольких месяцев является безоговорочным фаворитом букмекеров. Более того, в 2022-м году украинцы установили рекордный коэффициент на победу — 60%.

Выступление группы Kalush Orchestra в финале "Евровидения 2022"

Напомним, что в финале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Однако те жители Украины, которые сейчас находятся за границей, поддержать группу Kalush Orchestra смогут.

Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами.

Также напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.