Калуш зі сцени Євробачення закликали врятувати Маріуполь – за це їм загрожує дискваліфікація, але в Україні їх підтримали

Групу Kalush Orchestra можуть дискваліфікувати з Євробачення 2022

У суботу, 14 травня, в італійському місті Турин пройшов гранд-фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Під час свого виступу, представники України, гурт Kalush Orchestra, попри всі заборони, прямо зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі".

Зазначимо, що раніше директор гурту Микола Кучерявий розповів, що організатори Євробачення заборонили Kalush Orchestra робити виступ із чітким акцентом щодо війни. Проте соліст колективу, Олег Псюк, все ж таки згадав про Маріуполь.

Help Mariupol, help Azovstal right now — звернувся зі сцени Євробачення Kalush.

Варто зазначити, що за це команду з України можуть дискваліфікувати. Але ми сподіваємось, що цього не станеться.

Українці активно підтримують Kalush Orchestra. У соцмережах триває активне обговорення вчинку Олега Псюка. Артиста дякують за його позицію, що він не побоявся втратити перемогу, але висловився про Маріуполь.

Нагадаємо, що у фіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra. Проте ті жителі України, які зараз перебувають за кордоном, підтримати гурт Kalush Orchestra зможуть.

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами.

Також нагадаємо, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, жителі росії активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.