Представники від України не мають права "надсилати" чіткий меседж про війну росії проти України

Фаворитам 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", представникам від України — групі Kalush Orchestra заборонили робити виступ із чітким акцентом щодо війни.

Про це повідомив директор гурту Микола Кучерявий в ефірі національного телемарафону.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Євробачення" – конкурс, на якому є досить багато заборон. Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні і чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номера", — заявив директор групи.

За словами Кучерявого, організатори конкурсу аргументували це тим, що це насамперед музичний конкурс, а не "Рада ООН або G7".

Де і коли відбудеться фінал "Євробачення-2022"

У суботу ввечері, 14 травня, в італійському місті Турин відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2022", за результатами якого визначиться переможець 66-го конкурсу. У вирішальній пісенній битві візьмуть участь 25 країн, більшість з яких визначилися в ході півфіналів 10 та 12 травня. Зокрема, у фіналі "Євробачення" виступить і український гурт Kalush Orchestra з конкурсною піснею Stefania.

Фінал пісенного конкурсу стартує о 21:00 за центральноєвропейським часом та о 22:00 за Києвом.

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Представники від України гурт Kalush Orchestra залишаються незмінними лідерами в рейтингу експертів. Аналітики обіцяють Kalush Orchestra 60% перемоги у фіналі "Євробачення-2022".

Нагадаємо, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу жителі рф активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі у 2022 році.